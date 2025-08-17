Raih Pole Position, Bezzecchi Dapat Masukan Berharga dari Rossi

Marco Bezzecchi.(DOK INSTAGRAM/@MARCOBEZ72)

MARCO Bezzecchi mencatatkan pole position perdananya bersama Aprilia Racing di GP Austria, Sabtu (16/8) waktu setempat. Keberhasilan itu terasa spesial karena hadirnya dukungan langsung dari mentor sekaligus legenda MotoGP, Valentino Rossi.

Bezzecchi mengakui masukan Rossi berperan penting dalam kebangkitannya setelah penampilan buruk sehari sebelumnya.

"Dengan Vale (Valentino Rossi), saya punya hubungan yang berbeda, kami lebih dekat, saling mengenal lebih baik, dan dia bekerja dengan cara yang berbeda, dia tinggal bersama saya lebih dari satu atau dua jam, di box bersama seluruh tim. Saat Vale datang, itu selalu menyenangkan," ujar Bezzecchi dikutip dari Crash.

"Sebagai mentor, di sisi mental dia selalu luar biasa karena selalu tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi seperti kemarin yang sulit."

Performa impresif itu mengantarnya lolos dari Q1 sebagai yang tercepat, kemudian merebut posisi start terdepan di Q2. Namun dalam sprint race, Bezzecchi harus puas finis keempat.

"Pada akhirnya, saya membawa pulang hasil maksimal yang bisa saya capai hari ini, dan kami harus bekerja malam ini untuk membuat langkah berikutnya," katanya.

Selain Rossi, Bezzecchi juga mendapat kejutan dari Casey Stoner yang datang langsung ke paddock Aprilia. "Saya benar-benar tidak menyangka Casey datang dan memberi masukan. Itu menyenangkan dan memberi energi positif," ujarnya. (Ndf)