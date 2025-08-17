Raih Pole Position, Bezzecchi Dapat Masukan Berharga dari Rossi

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MARCO Bezzecchi mencatatkan pole position perdananya bersama Aprilia Racing di GP Austria, Sabtu (16/8) waktu setempat. Keberhasilan itu terasa spesial karena hadirnya dukungan langsung dari mentor sekaligus legenda MotoGP, Valentino Rossi.
Bezzecchi mengakui masukan Rossi berperan penting dalam kebangkitannya setelah penampilan buruk sehari sebelumnya.
"Dengan Vale (Valentino Rossi), saya punya hubungan yang berbeda, kami lebih dekat, saling mengenal lebih baik, dan dia bekerja dengan cara yang berbeda, dia tinggal bersama saya lebih dari satu atau dua jam, di box bersama seluruh tim. Saat Vale datang, itu selalu menyenangkan," ujar Bezzecchi dikutip dari Crash.
"Sebagai mentor, di sisi mental dia selalu luar biasa karena selalu tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi seperti kemarin yang sulit."
Performa impresif itu mengantarnya lolos dari Q1 sebagai yang tercepat, kemudian merebut posisi start terdepan di Q2. Namun dalam sprint race, Bezzecchi harus puas finis keempat.
"Pada akhirnya, saya membawa pulang hasil maksimal yang bisa saya capai hari ini, dan kami harus bekerja malam ini untuk membuat langkah berikutnya," katanya.
Selain Rossi, Bezzecchi juga mendapat kejutan dari Casey Stoner yang datang langsung ke paddock Aprilia. "Saya benar-benar tidak menyangka Casey datang dan memberi masukan. Itu menyenangkan dan memberi energi positif," ujarnya. (Ndf)
Bezzecchi menyoroti bantuan berharga dari dua legenda MotoGP. Rossi, yang memiliki hubungan dekat denganny
Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales menjadi yang tercepat di hari pertama seri kesembilan MotoGP 2025 di GP Italia di Sirkuit Mugello, Jumat (20/6).
Ini adalah kemenangan pertama Marco Bezzecchi bersama Aprilia, sekaligus juga menjadi kemenangan pertamanya setelah sekian lama sejak MotoGP India pada 2023.
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Franco Morbidelli diganjar penalti turun tiga grid di Grand Prix Inggris yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, akhir pekan ini.
Balapan MotoGP di Barcelona merupakan babak terakhir dari perjalanan Marco Bezzecchi dan VR46 setelah lima musim bersama di ajang balap Moto2 dan MotoGP.
Marc Marquez menjadi pembalap ketiga dengan kemenangan terbanyak di MotoGP. Rekor itu ia catat setelah menjadi juara di GP Argentina 2025.
ANAK didik Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, telah menyambut rival terberat Marc Marquez, di garasi tim pabrikan Ducati tahun ini.
Salah satu tip dari Rossi untuk Bagnaia ialah jangan mudah termakan perangkap musuh.
Valentino Rossi mengumumkan, ia akan mengurangi keikutsertaan balapan ketahanan mobil di 2025, agar dapat mengikuti lebih banyak grand prix MotoGP bersama tim VR46.
TIM MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing resmi meluncurkan motor baru untuk musim 2025. Peluncuran digelar di Jakarta, Sabtu (25/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved