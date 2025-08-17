Bezzecchi Dapat Sokongan Langsung dari Rossi dan Stoner di MotoGP Austria

Headline
MARCO Bezzecchi meraih pole position perdana bersama Aprilia di MotoGP Austria, Sabtu (16/8) waktu setempat berkat sokongan langsung dari dua legenda MotoGP, Valentino Rossi dan Casey Stoner.
Pada Jumat (15/8) waktu setempat sempat menjadi kendala bagi Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin, yang gagal masuk 10 besar dan harus melalui Q1. Namun Bezzecchi bangkit dengan menembus tiga besar di FP2, lolos Q1 sebagai tercepat, dan akhirnya menempatkan dirinya di posisi start terdepan di Q2.
Meski dalam sprint race ia finis keempat, Bezzecchi menilai hari itu tetap positif. "Hari ini sangat positif, karena melihat kemarin sore, kami benar-benar melakukan revolusi," ujarnya dikutip dari Crash.
Ia menambahkan bahwa ada beberapa hal yang belum sempat dicoba karena jadwal latihan yang padat.
Bezzecchi menyoroti bantuan berharga dari dua legenda MotoGP. Rossi, yang memiliki hubungan dekat dengannya, menghabiskan lebih dari satu jam di box Aprilia untuk memberikan arahan.
"Sebagai mentor, di sisi mental dia selalu luar biasa karena tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi sulit. Secara teknis pun dia legenda," kata Bezzecchi.
Tak hanya Rossi, Bezzecchi juga mendapat kejutan dari Stoner. "Casey datang ke box saya dan saya benar-benar tidak menyangka. Itu sangat menyenangkan bisa bertemu dia dan melihat dia begitu tertarik, jadi saya ingin berterima kasih kepadanya juga," ujarnya. (H-2)
