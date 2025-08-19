Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ducati Lenovo Akui Francesco Bagnaia Tampil Mengecewakan di Red Bull Ring

Basuki Eka Purnama
19/8/2025 09:46
Ducati Lenovo Akui Francesco Bagnaia Tampil Mengecewakan di Red Bull Ring
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia(AFP/JURE MAKOVEC)

BOS Ducati Gigi Dall'lgna mengaku geram melihat penampilan salah satu pembalapnya, Francesco Bagnaia, yang hanya finis di posisi kedelapan di GP Austria 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8).

Juara dunia dua kali itu adalah pemilik rekor kemenangan terbanyak di sirkuit ini dengan tiga kemenangan, namun apa yang ditunjukkanya akhir pekan kemarin sangat buruk.

Bagnaia gagal finis di Sprint, Sabtu (16/8), kemudian pada Minggu (17/8), ia hanya finis di urutan kedelapan dengan selisih 12,486 detik dari pemenang balapan Marc Marquez setelah bertahan lama di posisi ketiga.

Baca juga : Marc Marquez Senang Sukses Pecahkan Kutukan GP Austria

"Setiap balapan yang berlalu adalah kesempatan yang terbuang untuk memperbaiki diri," kata Dall'lgna di laman Crash, Senin (18/8).

"Dia menjalani akhir pekan yang baik di semua sesi latihan. Kemarin, dia mengalami masalah yang harus kami analisis, tetapi balapannya
jelas mengecewakan hari ini," tambah dia.

Pembalap yang akrab disapa Pecco itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di motor GP25 yang memiliki karakteristik pengereman yang bertolak belakang dengan gaya balapnya.

Baca juga : Ini Klasemen MotoGP Selepas GP Austria

Kegagalannya di Red Bull Ring membuat Bagnaia hanya mencatat satu kemenangan dari 13 balapan musim ini dan membuatnya tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 221 poin.

Dia berharap timnya segera membantunya menemukan solusi karena telah kehabisan kesabaran.

"Saya harap Ducati bisa menjelaskan ini kepada saya, karena kesabaran saya sudah habis," kata dia.

Rekan setimnya, Marquez, nyaman dengan motor GP25 setelah mencetak delapan kemenangan dari 14 balapan.

The Baby Alien kini bertengger di jalur juara untuk meraih juara dunia MotoGP ketujuhnya setelah mengumpulkan 418 poin atau unggul 142 poin dari Alex Marquez di posisi kedua.

MotoGP musim ini menyisakan sembilan seri lagi menuju akhir musim. Seri terdekat akan digelar akhir pekan ini di Sirkuit Balaton Park, Hungaria. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved