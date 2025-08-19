Ducati Lenovo Akui Francesco Bagnaia Tampil Mengecewakan di Red Bull Ring

Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia(AFP/JURE MAKOVEC)

BOS Ducati Gigi Dall'lgna mengaku geram melihat penampilan salah satu pembalapnya, Francesco Bagnaia, yang hanya finis di posisi kedelapan di GP Austria 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8).

Juara dunia dua kali itu adalah pemilik rekor kemenangan terbanyak di sirkuit ini dengan tiga kemenangan, namun apa yang ditunjukkanya akhir pekan kemarin sangat buruk.

Bagnaia gagal finis di Sprint, Sabtu (16/8), kemudian pada Minggu (17/8), ia hanya finis di urutan kedelapan dengan selisih 12,486 detik dari pemenang balapan Marc Marquez setelah bertahan lama di posisi ketiga.

"Setiap balapan yang berlalu adalah kesempatan yang terbuang untuk memperbaiki diri," kata Dall'lgna di laman Crash, Senin (18/8).

"Dia menjalani akhir pekan yang baik di semua sesi latihan. Kemarin, dia mengalami masalah yang harus kami analisis, tetapi balapannya

jelas mengecewakan hari ini," tambah dia.

Pembalap yang akrab disapa Pecco itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di motor GP25 yang memiliki karakteristik pengereman yang bertolak belakang dengan gaya balapnya.

Kegagalannya di Red Bull Ring membuat Bagnaia hanya mencatat satu kemenangan dari 13 balapan musim ini dan membuatnya tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 221 poin.

Dia berharap timnya segera membantunya menemukan solusi karena telah kehabisan kesabaran.

"Saya harap Ducati bisa menjelaskan ini kepada saya, karena kesabaran saya sudah habis," kata dia.

Rekan setimnya, Marquez, nyaman dengan motor GP25 setelah mencetak delapan kemenangan dari 14 balapan.

The Baby Alien kini bertengger di jalur juara untuk meraih juara dunia MotoGP ketujuhnya setelah mengumpulkan 418 poin atau unggul 142 poin dari Alex Marquez di posisi kedua.

MotoGP musim ini menyisakan sembilan seri lagi menuju akhir musim. Seri terdekat akan digelar akhir pekan ini di Sirkuit Balaton Park, Hungaria. (Ant/Z-1)