Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Marco Bezzecchi Ungkap Alami Masalah Kecil pada Motornya

Basuki Eka Purnama
19/8/2025 11:05
Marco Bezzecchi Ungkap Alami Masalah Kecil pada Motornya
Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi di atas podium GP Austria(AFP/JURE MAKOVEC)

PEMBALAP Aprilia Marco Bezzecchi mengakui mengalami masalah kecil pada motor RS-GP miliknya saat dia finis di posisi ketiga GP Austria 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8).

Bezzecchi memimpin 19 lap pertama balapan di depan Marc Marquez, tetapi turun ke posisi kedua, lalu ketiga setelah gagal bersaing dengan Marquez dan Fermin Aldeguer.

"Harus saya akui, bertarung dengan mereka selalu menyenangkan," kata Bezzecchi, peraih posisi pole, seperti dikutip Crash, Senin (18/8).

Baca juga : Jorge Martin tidak Sabar Mengaspal di GP Austria

"Sayangnya, di tengah balapan saya mengalami masalah kecil dengan motor dan saya harus sedikit mengurangi kecepatan," tambah dia.

Pembalap Italia itu dikalahkan Marquez pada lap ke-20 setelah satu lap sebelumnya memberikan perlawanan.

Empat lap berikutnya, Bezzecchi kembali kehilangan posisi setelah kembali disalip rider Ducati, kali ini Aldeguer dari Gresini.

Baca juga : Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales Tercepat di Hari Pertama GP Italia

"Sejujurnya, itu bukan masalah besar, tetapi saya kehilangan sedikit konsentrasi segera setelah kejadian itu," kata Bezzecchi.

"Saya membuat kesalahan kecil, saya melakukan satu tikungan dengan satu gigi (terlalu tinggi), dan saya langsung kehilangan beberapa
persepuluh detik."

"Saya mencoba untuk kembali tenang, tetapi ketika Marc ada di belakang, sulit untuk tetap rileks," lanjut dia.

Podium kedua di Red Bull Ring membuat Bezzecchi tetap urutan keempat klasemen dengan 178 poin. Seri ke-14 MotoGP musim ini akan berlanjut akhir pekan ini di Sirkuit Balaton Park, Hungaria. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved