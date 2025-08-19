Marco Bezzecchi Ungkap Alami Masalah Kecil pada Motornya

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi di atas podium GP Austria(AFP/JURE MAKOVEC)

PEMBALAP Aprilia Marco Bezzecchi mengakui mengalami masalah kecil pada motor RS-GP miliknya saat dia finis di posisi ketiga GP Austria 2025 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8).

Bezzecchi memimpin 19 lap pertama balapan di depan Marc Marquez, tetapi turun ke posisi kedua, lalu ketiga setelah gagal bersaing dengan Marquez dan Fermin Aldeguer.

"Harus saya akui, bertarung dengan mereka selalu menyenangkan," kata Bezzecchi, peraih posisi pole, seperti dikutip Crash, Senin (18/8).

Baca juga : Jorge Martin tidak Sabar Mengaspal di GP Austria

"Sayangnya, di tengah balapan saya mengalami masalah kecil dengan motor dan saya harus sedikit mengurangi kecepatan," tambah dia.

Pembalap Italia itu dikalahkan Marquez pada lap ke-20 setelah satu lap sebelumnya memberikan perlawanan.

Empat lap berikutnya, Bezzecchi kembali kehilangan posisi setelah kembali disalip rider Ducati, kali ini Aldeguer dari Gresini.

Baca juga : Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales Tercepat di Hari Pertama GP Italia

"Sejujurnya, itu bukan masalah besar, tetapi saya kehilangan sedikit konsentrasi segera setelah kejadian itu," kata Bezzecchi.

"Saya membuat kesalahan kecil, saya melakukan satu tikungan dengan satu gigi (terlalu tinggi), dan saya langsung kehilangan beberapa

persepuluh detik."

"Saya mencoba untuk kembali tenang, tetapi ketika Marc ada di belakang, sulit untuk tetap rileks," lanjut dia.

Podium kedua di Red Bull Ring membuat Bezzecchi tetap urutan keempat klasemen dengan 178 poin. Seri ke-14 MotoGP musim ini akan berlanjut akhir pekan ini di Sirkuit Balaton Park, Hungaria. (Ant/Z-1)