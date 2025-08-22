Pol Espargaro akan Gantikan Maverick Vinales di GP Hungaria 2025

Pembalap MotoGP Pol Espargaro(AFP/LLUIS GENE)

PEMBALAP penguji KTM, Pol Espargaro, dipastikan akan turun membela tim Red Bull KTM Tech3 di GP Hungaria 2025 di Balaton Park, akhir pekan ini, menggantikan Maverick Vinales, yang masih menjalani pemulihan cedera bahu.

Vinales mengalami cedera saat balapan di Jerman dan sempat absen di Sachsenring serta Brno.

Meski berusaha tampil kembali di Austria setelah jeda musim panas, rasa sakit yang masih membatasi pergerakannya membuat ia memutuskan mundur untuk fokus memulihkan kondisi.

"Sulit bagi Maverick untuk melewatkan balapan lagi, tetapi kami melihat di Austria bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu. Penting untuk kembali ke MotoGP saat benar-benar 100%," kata Espargaro dalam laman resmi MotoGP, Kamis (21/8).

Bagi Espargaro, kesempatan ini sekaligus menjadi ujian berbeda setelah sebelumnya menjalani serangkaian tes di Balaton Park.

Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menjadi modal berharga bagi KTM dan Tech3 untuk menjaga momentum positif setelah hasil baik di Red Bull Ring.

"Tidak mudah mengganti mentalitas dari pembalap penguji ke pembalap MotoGP, apalagi dengan level persaingan saat ini. Namun saya senang bisa kembali membantu tim di balapan, karena ini akan memberi nilai tambah bagi pekerjaan kami di lintasan maupun di balik layar," pungkasnya. (Ant/Z-1)