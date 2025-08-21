Fabio Quartararo akan Ambil Bagian dalam Tes Perdana Yamaha V4 di Misano

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMBALAP MotoGP Fabio Quartararo mengonfirmasi akan melakukan debut dengan prototipe Yamaha V4 pada sesi tes resmi di Sirkuit Misano, Italia, 15 September mendatang.
Quartararo menegaskan bahwa uji coba tersebut akan memberikan gambaran awal mengenai potensi mesin baru Yamaha yang dirancang untuk menggantikan motor inline-4 M1. Meski begitu, ia juga menekankan bahwa tes Misano bukanlah yang paling menentukan.
"Di Misano, saya akan uji V4. Akan menarik untuk melihat potensi motor baru ini," kata Quartararo, dikutip dari Crash, Rabu (20/8).
Mesin V4 Yamaha dikembangkan secara bertahap oleh test rider Augusto Fernandez dan mantan pebalap Andrea Dovizioso. Prototipe ini dijadwalkan menggantikan M1 mulai musim depan, asalkan dinilai kompetitif.
Quartararo memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih awal sebelum menjajal langsung motor tersebut.
Ia menyatakan kepercayaan terhadap masukan Fernandez dan Dovizioso, namun lebih memilih menyimpan penilaian sampai ia sendiri mencobanya.
Salah satu tantangan besar Yamaha dalam pengembangan ini adalah performa mesin. Fernandez sebelumnya mengungkapkan bahwa mesin V4 saat ini belum digeber ke potensi maksimalnya karena pendekatan bertahap yang diterapkan pabrikan Jepang tersebut.
Quartararo pun mengakui bahwa mesin baru itu masih terasa lambat.
"Ini akan jadi aspek krusial untuk masa depan, agar kami punya motor yang tidak hanya cepat, tapi juga unggul di trek lurus," katanya.
Selain itu, Yamaha juga menargetkan peningkatan performa pengereman melalui pemanfaatan ban belakang secara lebih optimal saat deselerasi.
Quartararo menganggap tes pramusim 2026 sebagai tahap paling vital dalam pengembangan V4, bukan uji cobanya di Misano. Ia menyebut, waktu yang lebih panjang antara November hingga Februari memberi ruang signifikan untuk pengembangan lanjutan.
"Kita akan jalani tes di Misano dan Valencia. Tapi buat saya, yang paling penting adalah tes pramusim nanti," ucapnya.
"Antara Misano dan Valencia, kita tak bisa banyak ubah motor. Tapi dari November ke Februari, kita punya banyak waktu untuk menyesuaikan." lanjut Quartararo
Yamaha sendiri diperkirakan akan mulai menggunakan mesin V4 musim depan, mengingat keterbatasan pengembangan pada motor M1 saat ini.
"Kami tidak bisa lagi balapan dengan inline-four. Kami tertinggal terlalu jauh dan pengembangannya juga tidak banyak," ujar Quartararo.
"Jadi cukup pasti kami akan balapan dengan V4. Saya menantikan tes ini, karena kami benar-benar butuh perubahan," tambahnya.
Quartararo mengalami akhir pekan terburuk musim ini di Red Bull Ring, dengan hanya finis ke-15. Masalah grip ban belakang kembali muncul, diperparah dengan penggunaan ban belakang spesifikasi baru yang lebih kaku. Semua pebalap Yamaha finis di empat posisi terbawah.
Mesin inline-4 Yamaha M1 terakhir kali memenangkan balapan MotoGP pada 2022 bersama Suzuki di Valencia.
Meski Quartararo sempat hampir menang di Silverstone tahun ini, kegagalan sistem ride height menghentikan momentumnya. (Ant/Z-1)
Yamaha kembali menghadirkan inovasi dalam dunia audio profesional dengan peluncuran dua sistem PA portabel terbaru: STAGEPAS 1K mkII dan STAGEPAS 200 BTR
Pembalap Yamaha Fabio Quartararo mencatat hattrick pole position pada MotoGP musim ini. Pembalap asal Prancis itu menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi GP Inggris.
Pembalap Fabio Quartararo menyebut Yamaha sedikit melakukan perubahan dengan motornya selepas gelaran Grand Prix Qatar.
Fairing baru membuat Quartararo semakin cocok dengan tunggangannya.
Event ini mengajak para awak media, blogger, vlogger, komunitas dan konsumen umum untuk kumpul dan riding bersama menggunakan motor NMAX kesayangan mereka.
MARC Marquez menarih kemenangan dalam sprint MotoGP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (12/7).
FABIO Quartararo mengakui bahwa kesalahan strategi pada Jumat (27/6) ditambah intensitas balapan menjadi penyebab dia jatuh di Sprint Race MotoGP Belanda.
FABIO Quartararo harus mengubur harapan meraih podium pada sprint race MotoGP Belanda 2025 yang digelar di Sirkuit Assen, Sabtu (28/6).
Setelah memimpin 11 putaran pertama balapan GP Inggris yang dimulai kembali di Silverstone, Fabio Quartararo mengatakan sangat menyedihkan kalah karena masalah teknis.
MESKI berhasil mengamankan posisi start terdepan di Grand Prix Inggris 2025, pembalap Yamaha Fabio Quartararo menyatakan dirinya tidak bisa optimis menghadapi balapan utama MotoGP Inggris.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved