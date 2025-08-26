Wolverhampton Wanderers Tolak Tawaran dari Newcastle United untuk Jorgen Strand Larsen

Headline
WOLVERHAMPTON Wanderers menolak tawaran sebesar 50 juta pound sterling dari sesama Liga Primer Inggris Newcastle United untuk Jorgen Strand Larsen.
The Magpies dilaporkan berpeluang kembali dengan tawaran yang lebih baik meski Wolves menegaskan tidak berencana menjual penyerang Norwegia tersebut.
Newcastle United sedang mencari penyerang tengah setelah Callum Wilson pergi bulan lalu ketika kontraknya berakhir.
The Magpies juga telah mengajukan dua tawaran yang ditolak oleh Brentford untuk Yoane Wissa, dan The Bees kini berharap penyerang Rep Demokratik Kongo tersebut bertahan.
Newcastle United beralih ke Strand Larsen, yang bergabung dengan Wolves secara permanen dengan harga 23 juta pound sterling, bulan lalu, setelah masa pinjaman yang sukses musim lalu ketika ia mencetak 14 gol.
Namun, sikap Wolves menggambarkan tantangan yang dihadapi The Magpies untuk meyakinkan klub melepas seorang tokoh kunci, dan hanya ada sedikit waktu untuk mencari pengganti, sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September.
"Dia pemain yang sangat penting bagi kami," kata manajer Wolves, Vitor Pereira, yang kehilangan penyerang Brasil Matheus Cunha ke Manchester United di jendela transfer ini.
"Saya belum berbicara dengannya tentang hal itu. Dia berkomitmen pada tim. Saya mengamatinya saat latihan dan dia berkomitmen. Dia suka menang dan dia seorang pejuang," lanjutnya.
Anthony Gordon menjadi starter di lini depan - dan diusir keluar lapangan - saat melawan juara bertahan Liga Primer Inggris, Liverpool, Selasa (26/8) dini hari WIB, ketika Alexander Isak terus absen dari tim.
Penyerang Swedia, Isak, berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya setelah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Liverpool, tetapi Newcastle United tidak memperkirakan "syarat" penjualan mereka akan terpenuhi di hari-hari terakhir bursa transfer.
Setelah tawaran untuk Wissa dan Strand Larsen ditolak, klub harus berpacu dengan waktu untuk merekrut satu striker, apalagi dua, dan itu pun sebelum Liverpool mengajukan tawaran lagi.
Newcastle United telah berupaya merekrut sejumlah penyerang musim panas ini, tetapi Hugo Ekitike bergabung dengan Liverpool, pemain internasional Slovenia Benjamin Sesko memilih Manchester United, dan Joao Pedro meninggalkan Brighton and Hove Albion ke Chelsea. (bbc/Z-1)
Juara bertahan Piala Liga Newcastle United akan memulai upayanya mempertahankan gelar mereka dengan menjamu klub League One Bradford di putaran ketiga.
The Magpies baru meraih satu poin dari dua pertandingan awal di tengah masalah lini depan yang kian terasa akibat absennya Alexander Isak.
Rio Ngumoha mencetak gol di masa injury time babak kedua untuk memastikan Liverpool menang 3-2 atas Newcastle United di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (26/8) dini hari WIB.
Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengakui bahwa penyerang Liverpool Hugo Ekitike, yang masih berusia 22 tahun, adalah striker dengan prospek bagus saat ini.
Alexander Isak ingin meninggalkan Newcastle United pada musim ini dan tempat pelabuhan barunya dilaporkan adalah Liverpool.
Arsenal saat ini juga sedang tidak bisa diperkuat Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ben White, dan Gabriel Jesus.
Chelsea dan Manchester United menyetujui biaya transfer sebesar 40 juta pound (Rp884 miliar).
Jika berhasil mendatangkan Senne Lammens, Manchester United disebut akan mencari jalan untuk melepas salah satu dari dua kiper senior mereka, Andre Onana atau Altay Bayindir.
Alejandro Garnacho merupakan salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini oleh pelatih kepala Ruben Amorim.
Amorim menegaskan bahwa timnya masih memerlukan waktu untuk membangun konsistensi.
MANCHESTER United dilaporkan menolak permintaan khusus Napoli dalam proses negosiasi transfer Rasmus Hojlund.
