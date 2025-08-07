Aston Villa vs AS Roma, The Villans Menang Telak

Para pemain Aston Villa melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AS Roma di laga pramusim.(avfc.co.uk)

KLUB Liga Primer Inggris Aston Villa meraih kemenangan telak 4-0 atas klub Serie A AS Roma di laga pramusim di Stadion Pallet-Track Bescot, Walsall, Kamis (7/8) dini hari WIB.

Penampilan gemilang di babak pertama dari tim asuhan Unai Emery membuat mereka unggul tiga gol dalam tempo 40 menit.

Setelah mengancam dalam 30 detik pertama, dua gol cepat dari Emi Buendía dan Jacob Ramsey membawa Villa unggul 2-0 di menit ke-17, sebelum Ollie Watkins mencetak gol untuk pertandingan pramusim keempat berturut-turut, lima menit sebelum jeda, untuk melengkapi skor babak pertama.

Tuan rumah berhasil melewati babak kedua dan ancaman yang diberikan AS Roma, menambahkan gol keempat di menit-menit akhir melalui Donyell Malen untuk mengamankan kemenangan kedua mereka di pramusim, sebelum mereka menutup persiapan dengan pertandingan di Prancis dan Spanyol melawan Marseille dan Villarreal masing-masing akhir pekan ini.

Aston Villa menunjukkan niat mereka sejak awal, dan hampir unggul di 27 detik pertama, ketika Leon Bailey dengan brilian memberikan umpan panjang ke depan, memotong ke dalam, dan menguji kiper Mile Svilar dengan tendangan rendah yang tajam dari tepi kotak penalti.

AS Roma berusaha membalas, dengan tendangan melengkung Neil El Aynaoui yang melebar tipis dari jarak jauh, tetapi tuan rumah mulai kehilangan kendali, dengan Buendía yang merepotkan lini belakang tim tamu.

Buendia hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk membawa the Villans unggul, melesakkan tendangan bebas yang indah ke pojok atas gawang setelah Ollie Watkins dijatuhkan di luar kotak penalti.

Dua menit kemudian, pasukan Emery menggandakan keunggulan mereka. Umpan balik yang apik menembus pertahanan AS Roma dari Youri Tielemans membuat Ramsey bebas di belakang, dan ia tidak menyia-nyiakan peluang saat berhadapan satu lawan satu dengan Svilar untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Tuan rumah tetap mengendalikan permainan dan terus menekan untuk mencari gol ketiga. Hanya sebuah blok di menit-menit akhir yang mencegah Ezri Konsa menemukan rekannya di kotak penalti AS Roma setelah bek Inggris tersebut berlari cepat ke depan.

Namun, enam menit kemudian, dengan lima menit tersisa sebelum jeda, skor berubah menjadi 3-0. Buendía kembali terlibat, mengumpan bola ke kaki kirinya dari posisi melebar dan melepaskan umpan lambung ke area penalti, yang disambut Watkins.

Pemain bernomor punggung 11 Villa ini mengarahkan sundulannya yang membentur tiang gawang dan masuk ke gawang untuk gol ketiga timnya malam itu, dan gol keempatnya di pramusim sejauh ini, membuat tim Emery unggul 3-0 saat jeda.

Babak kedua dibuka dengan pertandingan yang jauh lebih seimbang, dengan Emery memanfaatkan jeda untuk memasukkan delapan wajah baru berseragam merah dan biru.

Pemain muda Jamaldeen Jimoh-Aloba membawa semangat bagi Villans dan hampir mencetak gol di pojok bawah gawang di menit ke-10 babak kedua, ketika ia menerobos ruang kosong di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan.

Namun, pasukan Gian Piero Gasperini lebih banyak menguasai bola setelah jeda, dengan pergantian pemain mereka sendiri yang menghidupkan kembali semangat tim Italia tersebut.

Salah satu pemain yang diturunkan dari bangku cadangan, Matias Soule, hampir membawa AS Roma memperkecil ketertinggalan, menerima umpan Artem Dovbyk di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang Marco Bizot dan membawa Aston Villa aman.

Pertandingan tampak mulai mereda, tetapi masih ada waktu bagi Malen untuk mencetak gol keduanya di pramusim untuk memastikan kemenangan Aston Villa.

Pemain asal Belanda, yang mencetak satu gol dan dua assist dalam tiga penampilan Aston Villa selama tur pramusim mereka di Amerika Serikat (AS), menyambut umpan John McGinn dengan tenang dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang untuk memastikan kemenangan mutlak dan menutup malam yang sukses bagi mereka yang berseragam merah marun dan biru.

Aston Villa kini akan menghadapi dua pertandingan persahabatan terakhir untuk memantapkan persiapan mereka menghadapi musim 2025/26.

The Villans akan bertandang ke Prancis pada Sabtu (9/8) untuk menghadapi Marseille , sebelum bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Villarreal keesokan harinya, Minggu (10/8). (avfc.co.uk/Z-1)