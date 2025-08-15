AS Roma Resmi Ajukan Tawaran untuk Jadon Sancho kepada Manchester United

Gelandang Manchester United Jadon Sancho (kanan), yang musim lalu bermain di Borussia Dortmund.(AFP/FRANCK FIFE)

KLUB Serie A AS Roma dikabarkan telah secara resmi mengajukan tawaran untuk memboyong winger Manchester United Jadon Sancho.

Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Sancho di Old Trafford setelah dia diperkirakan tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim 2025/26.

Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Kamis (14/8), AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling (Rp437 miliar), tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.

Sedangkan, menurut laporan The Times, Manchester United dikabarkan lebih menginginkan penjualan permanen ketimbang kesepakatan pinjaman.

Sancho sendiri kembali ke Manchester United setelah menjalani masa pinjaman di Chelsea pada musim lalu. Sayangnya, dia tidak menjadi bagian dari rencana Amorim dan telah berlatih secara terpisah dari skuad utama.

Gaji Sancho yang cukup tinggi, dilaporkan mencapai 250.000 pound sterling (Rp5,47 miliar) per pekan, menjadi salah satu hambatan terbesar dalam negosiasi transfer ini.

AS Roma bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Sancho. Juventus, Inter Milan, dan mantan klubnya, Borussia Dortmund, juga dikaitkan dengan pemain timnas Inggris tersebut.

Namun, dengan tawaran resmi yang diajukan, AS Roma kini berada di posisi terdepan.

Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, diyakini melihat Sancho sebagai tambahan yang ideal untuk lini serangnya, terutama dengan kemampuan dribel dan kreativitasnya di sisi sayap.

Kedatangan Sancho diharapkan dapat memberikan dimensi baru pada serangan Roma yang tengah membangun skuad kompetitif.

Bagi Sancho, kepindahan ke Serie A bisa menjadi awal baru untuk menghidupkan kembali kariernya yang sempat meredup.

Setelah periode sulit di Manchester United, peluang untuk menjadi pemain kunci di klub seperti AS Roma mungkin menjadi motivasi yang dia butuhkan.

Namun, dengan waktu yang semakin menipis menjelang penutupan bursa transfer, keputusan akhir akan segera diketahui. (Ant/Z-1)