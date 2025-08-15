Undian Putaran Kedua Piala Liga, Manchester United Bertemu Grimsby Town

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MANCHESTER United akan mengawali perjalanan mereka di ajang Piala Liga 2025 dengan bertandang ke markas klub League 2 atau Divisi IV Liga Inggris Grimsby Town di laga putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada pekan yang dimulai 25 Agustus.
Undian yang dilakukan pada Kamis (14/8) menempatkan Manchester United sebagai tim terakhir yang keluar dari pot undian, dan hasilnya membawa mereka ke Blundell Park, kandang dari Grimsby, yang bermain di kasta keempat Liga Inggris.
Di tempat lain, babak kedua Piala Liga Inggris akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik, termasuk dua laga sesama tim Liga Primer Inggris Bournemouth vs Brentford serta Wolverhampton Wanderers vs West Ham United.
Sementara itu, tim promosi Leeds United akan bertemu pemenang laga antara Bolton Wanderers dan Sheffield Wednesday.
Everton dijadwalkan menjamu tim League One, Mansfield Town, di Hill Dickinson Stadium, sedangkan Doncaster Rovers, yang tampil mengesankan dengan kemenangan 4-0 atas Middlesbrough, akan melawat ke markas Accrington Stanley.
Mengutip laman ESPN, Bromley yang mengejutkan Ipswich Town melalui adu penalti, akan berhadapan dengan Wycombe Wanderers di kandang sendiri.
Pertandingan lainnya juga mempertemukan tim-tim dari berbagai divisi, dengan beberapa tim non-liga mendapat kesempatan tampil di panggung nasional.
Sembilan klub Liga Primer Inggris yang tampil di kompetisi Eropa musim ini termasuk Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United (juara bertahan), Tottenham Hotspur, Aston Villa, Nottingham Forest, dan Crystal Palace akan mulai berlaga pada putaran ketiga. (Ant/Z-1)
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
AC Milan, saat ini, sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar untuk Rasmus Hojlund.
Manchester United sering kali hanya bereaksi terhadap situasi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan merekrut pemain yang cocok untuk sistem tertentu, tetapi arahnya selalu berubah.
Presiden Besiktas Serdal Adali mengungkapkan bahwa klub Liga Turki itu memiliki anggaran untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United.
Para 2012, Robert Lewandowski mengaku telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United namun Borussia Dortmund menolak menjualnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved