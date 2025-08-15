Undian Putaran Kedua Piala Liga, Manchester United Bertemu Grimsby Town

Trofi Piala Liga.(AFP/Glyn KIRK)

MANCHESTER United akan mengawali perjalanan mereka di ajang Piala Liga 2025 dengan bertandang ke markas klub League 2 atau Divisi IV Liga Inggris Grimsby Town di laga putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada pekan yang dimulai 25 Agustus.

Undian yang dilakukan pada Kamis (14/8) menempatkan Manchester United sebagai tim terakhir yang keluar dari pot undian, dan hasilnya membawa mereka ke Blundell Park, kandang dari Grimsby, yang bermain di kasta keempat Liga Inggris.

Di tempat lain, babak kedua Piala Liga Inggris akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik, termasuk dua laga sesama tim Liga Primer Inggris Bournemouth vs Brentford serta Wolverhampton Wanderers vs West Ham United.

Sementara itu, tim promosi Leeds United akan bertemu pemenang laga antara Bolton Wanderers dan Sheffield Wednesday.

Everton dijadwalkan menjamu tim League One, Mansfield Town, di Hill Dickinson Stadium, sedangkan Doncaster Rovers, yang tampil mengesankan dengan kemenangan 4-0 atas Middlesbrough, akan melawat ke markas Accrington Stanley.

Mengutip laman ESPN, Bromley yang mengejutkan Ipswich Town melalui adu penalti, akan berhadapan dengan Wycombe Wanderers di kandang sendiri.

Pertandingan lainnya juga mempertemukan tim-tim dari berbagai divisi, dengan beberapa tim non-liga mendapat kesempatan tampil di panggung nasional.

Sembilan klub Liga Primer Inggris yang tampil di kompetisi Eropa musim ini termasuk Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United (juara bertahan), Tottenham Hotspur, Aston Villa, Nottingham Forest, dan Crystal Palace akan mulai berlaga pada putaran ketiga. (Ant/Z-1)