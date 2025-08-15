Napoli vs Olympiakos, Il Parteopei Tutup Pramusim dengan Kemenangan

Para pemain Napoli melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Olympiakos di laga pramusim.(X @en_sscnapoli)

KLUB Serie A Napoli meraih kemenangan 2-1 atas klub Liga Yunani Olympiakos dalam laga pramusim terakhir di Stadio Teofilo Patini, Kamis

(14/8) malam WIB, sebelum memulai musim 2025/26.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Napoli untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru di bawah arahan Antonio Conte.

Dalam laga ini, Napoli menunjukkan performa solid meski awal pertandingan berjalan seimbang.

Baca juga : Atletico Madrid Boyong Giacomo Raspadori dari Napoli

Kedua tim memiliki peluang mencetak gol, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat skor tetap imbang hingga menit ke-16.

Matteo Politano akhirnya memecah kebuntuan dengan golnya. Dia masuk ke kotak penalti melakukan cut inside dan melepaskan sepakan melengkung dengan kaki kiri sebelum menjebol gawang Mikos Notis. Napoli pun memimpin 1-0.

Olympiakos mencoba membalas pada menit ke-30 melalui percobaan Stavros Pnevmonidis, tetapi bola berhasil diblok pertahanan Napoli. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Baca juga : Napoli vs Girona, Kevin De Bruyne Cetak Dua Gol, Il Partenopei Menang Tipis

Memasuki babak kedua, Napoli memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-52 melalui serangan balik

Kevin de Bruyne membawa bola dari tengah hingga ke depan kotak penalti sebelum memberikan ke Scott McTominay, yang kemudian menyodorkan bola ke Lorenzo Lucca.

Lucca dengan mudah menceploskan bola masuk ke gawang Olympiakos untuk membuat skor menjadi 2-0.

Olympiakos baru mampu memperkecil kedudukan di injury time melalui gol Chiquinho, menjadikan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Napoli. (Ant/Z-1)