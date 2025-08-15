Napoli vs Olympiakos, Il Parteopei Tutup Pramusim dengan Kemenangan

Headline
KLUB Serie A Napoli meraih kemenangan 2-1 atas klub Liga Yunani Olympiakos dalam laga pramusim terakhir di Stadio Teofilo Patini, Kamis
(14/8) malam WIB, sebelum memulai musim 2025/26.
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Napoli untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru di bawah arahan Antonio Conte.
Dalam laga ini, Napoli menunjukkan performa solid meski awal pertandingan berjalan seimbang.
Kedua tim memiliki peluang mencetak gol, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat skor tetap imbang hingga menit ke-16.
Matteo Politano akhirnya memecah kebuntuan dengan golnya. Dia masuk ke kotak penalti melakukan cut inside dan melepaskan sepakan melengkung dengan kaki kiri sebelum menjebol gawang Mikos Notis. Napoli pun memimpin 1-0.
Olympiakos mencoba membalas pada menit ke-30 melalui percobaan Stavros Pnevmonidis, tetapi bola berhasil diblok pertahanan Napoli. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.
Memasuki babak kedua, Napoli memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-52 melalui serangan balik
Kevin de Bruyne membawa bola dari tengah hingga ke depan kotak penalti sebelum memberikan ke Scott McTominay, yang kemudian menyodorkan bola ke Lorenzo Lucca.
Lucca dengan mudah menceploskan bola masuk ke gawang Olympiakos untuk membuat skor menjadi 2-0.
Olympiakos baru mampu memperkecil kedudukan di injury time melalui gol Chiquinho, menjadikan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Napoli. (Ant/Z-1)
Giacomo Raspadori menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan Atletico Madrid, yang akan mengikatnya di Stadion Metropolitano hingga 2030.
Napoli berhasil menundukkan Girona dengan skor tipis 3-2 dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadio Comunali Teofilo Patini, Minggu (10/8) dini hari WIB.
Lorenzo Lucca kembali mencetak gol dan Vanja Milinkovic-Savic jalani debut bersama Napoli, namun tim asuhan Antonio Conte kalah 1-2 dari Stade Brestois.
Napoli ditinggal 18 pemain pada bursa transfer musim panas ini dengan berbagai status mulai dari permanen hingga peminjaman.
Bersama Galatasaray, Victor Osimhen mencetak 26 gol dalam 30 pertandingan liga, dan membantu klub Istanbul itu meraih gelar juara Liga Turki ke-25 mereka.
Charalampos Kostoulas meneken kontrak selama lima tahun bersama Brighton and Hove Albion yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang.
Penyerang Manchester United Rasmus Hojlund dan pemain Galatasaray Yunus Akgun sama-sama mencetak 5 gol.
emenangan itu menjadi trofi besar Eropa pertama bagi Olympiakos di kancah Eropa.
Ayoub El Kaabi menjadi pahlawan kemenangan Olympiakos di final Liga Konferensi UEFA lewat golnya pada menit 116 ke gawang Fiorentina. Itu merupakan gol ke-33 El Kaabi pada musim ini.
John McGinn menyebut kekalahan Aston Villa dari Olympiakos membuat mereka membuang kesempatan setelah tinggal selangkah lagi mereka mencapai final kompetisi Eropa.
