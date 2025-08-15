Atletico Madrid Mulai Upaya Datangkan Nico Gonzalez dari Juventus

Winger Juventus Nico Gonzalez(AFP/MARCO BERTORELLO)

KLUB La Liga Atletico Madrid dikabarkan tengah membidik winger asal Argentina Nico Gonzalez dari klub Serie A Juventus.

Kabar ini mencuat setelah Atletico memulai pembicaraan dengan Juventus untuk membahas potensi transfer pemain berusia 27 tahun tersebut.

Menurut laporan dari jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, Kamis (14/8), Atletico Madrid telah memulai kontak awal dengan Juventus dan

agen Nico Gonzalez untuk menjajaki kemungkinan transfer permanen.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Atletico untuk memperkuat lini serang mereka menjelang penutupan bursa transfer musim panas pada 30 Agustus mendatang.

Gonzalez, yang bergabung dengan Juventus dari Fiorentina di musim panas 2024 dengan status pinjaman, tampaknya tidak lagi menjadi bagian sentral dalam rencana pelatih Juventus Igor Tudor.

Performa Gonzalez yang tidak konsisten di musim 2024/25 dengan hanya mencatatkan tiga gol dan dua assist dalam 26 pertandingan Serie A, membuat Juventus terbuka untuk melepasnya dengan harga yang sesuai.

Atletico, yang baru saja mendatangkan Giacomo Raspadori dari Napoli, melihat Gonzalez sebagai opsi untuk menambah kecepatan dan kreativitas di lini serang mereka.

Selain itu, laporan dari Football Italia menyebutkan bahwa transfer ini juga dapat membantu Juventus mengosongkan slot di skuad mereka untuk

mendatangkan target lain seperti Randal Kolo Muani atau Matt O'Riley.

Meski negosiasi masih dalam tahap awal, Atletico tampaknya mengutamakan transfer permanen. Namun, ada pula spekulasi bahwa Juventus mungkin mempertimbangkan opsi pinjaman dengan klausul pembelian, sesuai dengan pendekatan hati-hati Atletico di bursa transfer.

Nilai transfer Gonzalez diperkirakan berkisar di angka 25-30 juta euro (Rp468-562 miliar), mendekati biaya yang dikeluarkan Juventus saat merekrutnya dari Fiorentina.

Gonzalez sendiri dikabarkan terbuka untuk pindah ke Atletico Madrid, melihat peluang bermain di La Liga sebagai kesempatan untuk memulai kembali kariernya.

Sementara itu, Mundo Deportivo, melalui Gianluca Di Marzio, melaporkan bahwa klub Liga Arab Saudi, Al Ahli, juga menunjukkan ketertarikan, tetapi Gonzalez lebih memilih bertahan di Eropa.

Selain Atletico, Inter Milan juga disebut-sebut memantau situasi pemain berdarah Argentina-Italia itu. (Ant/Z-1)