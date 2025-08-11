Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Borussia Dortmund vs Juventus, Andrea Cambiasso Pimpin Bianconeri Menang

Basuki Eka Purnama
11/8/2025 06:09
Borussia Dortmund vs Juventus, Andrea Cambiasso Pimpin Bianconeri Menang
Para pemain Juventus melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund di laga pramusim.(AFP/INA FASSBENDER)

JUVENTUS meraih kemenangan tipis 2-1 atas Borussia Dortmund di laga pramusim, Minggu (10/8) malam WIB.

Dalam laga di Signal Iduna Park, Andrea Cambiasso menjadi penentu kemenangan klub Serie A itu.

Bek kiri tersebut mencetak seluruh gol kemenangan Bianconeri. Adapun gol Borussia Dortmund dicetak oleh Maximilian Beier.

Baca juga : Setelah AC Milan, Borussia Dortmund dan Juventus Juga Inginkan Marcus Rashford

Juventus memecahkan kebuntuan di menit 16 lewat aksi Cambiasso yang menyambar umpan silang Pierre Kalulu.

Keunggulan 1-0 Juventus atas Borussia Dortmund bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Juventus berhasil menggandakan keunggulan mereka lewat gol Cambiaso di menit 53 memanfaatkan umpan mendatar Kenan Yildiz.

Baca juga : Gol Larut Cambiaso ke Gawang Verona Antar Juventus ke Puncak Klasemen Serie A

Juventus sempat mencetak gol ketiga lewat aksi Dusan Vlahovic menjelang laga berakhir namun gol itu dianulir karena offside.

Borussia Dortmund mencertak gol balasan di menit 89 lewat aksi Maximilian Beier memanfaatkan umpan silang Julian Brandt.

Skor 2-1 untuk kemenangan Juventus atas Borussia Dortmund bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved