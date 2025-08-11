Borussia Dortmund vs Juventus, Andrea Cambiasso Pimpin Bianconeri Menang

A- A+

Para pemain Juventus melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund di laga pramusim.(AFP/INA FASSBENDER)

JUVENTUS meraih kemenangan tipis 2-1 atas Borussia Dortmund di laga pramusim, Minggu (10/8) malam WIB.

Dalam laga di Signal Iduna Park, Andrea Cambiasso menjadi penentu kemenangan klub Serie A itu.

Bek kiri tersebut mencetak seluruh gol kemenangan Bianconeri. Adapun gol Borussia Dortmund dicetak oleh Maximilian Beier.

Juventus memecahkan kebuntuan di menit 16 lewat aksi Cambiasso yang menyambar umpan silang Pierre Kalulu.

Keunggulan 1-0 Juventus atas Borussia Dortmund bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Juventus berhasil menggandakan keunggulan mereka lewat gol Cambiaso di menit 53 memanfaatkan umpan mendatar Kenan Yildiz.

Juventus sempat mencetak gol ketiga lewat aksi Dusan Vlahovic menjelang laga berakhir namun gol itu dianulir karena offside.

Borussia Dortmund mencertak gol balasan di menit 89 lewat aksi Maximilian Beier memanfaatkan umpan silang Julian Brandt.

Skor 2-1 untuk kemenangan Juventus atas Borussia Dortmund bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)

