Borussia Dortmund vs Juventus, Andrea Cambiasso Pimpin Bianconeri Menang

JUVENTUS meraih kemenangan tipis 2-1 atas Borussia Dortmund di laga pramusim, Minggu (10/8) malam WIB.
Dalam laga di Signal Iduna Park, Andrea Cambiasso menjadi penentu kemenangan klub Serie A itu.
Bek kiri tersebut mencetak seluruh gol kemenangan Bianconeri. Adapun gol Borussia Dortmund dicetak oleh Maximilian Beier.
Juventus memecahkan kebuntuan di menit 16 lewat aksi Cambiasso yang menyambar umpan silang Pierre Kalulu.
Keunggulan 1-0 Juventus atas Borussia Dortmund bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Juventus berhasil menggandakan keunggulan mereka lewat gol Cambiaso di menit 53 memanfaatkan umpan mendatar Kenan Yildiz.
Juventus sempat mencetak gol ketiga lewat aksi Dusan Vlahovic menjelang laga berakhir namun gol itu dianulir karena offside.
Borussia Dortmund mencertak gol balasan di menit 89 lewat aksi Maximilian Beier memanfaatkan umpan silang Julian Brandt.
Skor 2-1 untuk kemenangan Juventus atas Borussia Dortmund bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)
Di level internasional, Frank Mill menjadi bagian dari tim nasional Jerman yang menjuarai Piala Dunia 1990.
Borussia Dortmund meraih kemenangan tipis 3-2 atas Lille dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Hemberg, Iserlohn, Jerman.
Panggung besar dunia lagi-lagi mempertemukan dua raksasa Eropa. Real Madrid vs Borussia Dortmund bakal tersaji dalam babak perempat final Piala Dunia Antarklub 2025.
Jamie Gittens dibanderoli Borussia Dortmund seharga 48,5 juta pound sterling ditambah 3,5 juta pound sterling sebagai tambahan.
Alonso memberi sinyal Garcia bisa saja kembali tampil pada laga perempat final meski opsi ada opsi utama Kylian Mbappe.
Timothy Weah dipinjamkan AC Milan ke Marseille dengan biaya sebesar 1 juta euro (Rp19 miliar), dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro.
PELATIH Juventus, Igor Tudor, menganggap hasil imbang melawan Reggiana dalam laga uji coba pramusim sebagai ajang penting untuk mengevaluasi kondisi fisik dan adaptasi para pemainnya.
JUVENTUS membuka rangkaian pramusim mereka dengan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Reggiana yang merupakan klub Serie B.
Joao Mario ditebus Juventus dari FC Porto dengan kesepakatan yang diyakini mencapai 10 juta euro (Rp191 miliar).
Federico Gatti secara keseluruhan telah tampil sebanyak 109 pertandingan bersama Bianconeri pada berbagai ajang dan menyumbangkan tujuh gol serta dua assist dari total 8.422 menit bermain.
