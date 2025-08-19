RW Essen vs Borussia Dortmund, Serhou Guirassy Bawa Die Borussen Melaju di DFB Pokal

Penyerang Borussia Dortmund Serhou Guirassy melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang RW Essen di laga DFB Pokal.(AFP/INA FASSBENDER)

GOL tunggal Serhou Guirassy di menit 79 memastikan Borussia Dortmund menang tipis 1-0 atas klub Divisi III RW Essen dan melaju ke putaran kedua DFB Pokal, Selasa (19/8) dini hari WIB.

Die Borussen mengalami kesulitan di laga kompetitif pertama mereka musim ini melawan lini belakang Essen yang disiplin, yang bekerja keras untuk meminimalkan peluang tim tamu.

Tuan rumah hampir unggul pada menit ke-41, tetapi kiper Dortmund Gregor Kobel berhasil menggagalkan tendangan jarak dekat Romien Safi.

Baca juga : Borussia Dortmund vs Monterrey, Dua Gol Serhou Guirassy Antar Die Borussen ke Perempat Final Piala Dunia Antarklub

Skot imbang tanpa gol antara RW Essen dan Borussia Dortmund bertahan hingga jeda.

Essen tetap berani setelah jeda, meredam sebagian besar serangan Dortmund di awal pertandingan sambil terus menekan.

Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa ketika pemain internasional Guinea, Guirassy, menguasai bola di tepi kotak penalti, berduel dengan dua bek Essen sebelum melepaskan tendangan rendah yang tak terhentikan melewati kiper untuk membawa timnya unggul pada menit ke-79.

Dortmund, yang akan memulai musim Bundesliga mereka pada Sabtu (23/8) dengan bertandang ke markasSt Pauli, mempertahankan keunggulan tipis mereka meskipun mendapat tekanan dari tuan rumah di menit-menit akhir untuk melaju ke babak kedua.

Namun, skuad asuhan Niko Kovac itu harus kehilangan bek Yan Couto yang cedera di masa injury time babak kedua setelah mendapat tekel keras dari Kelsey Owusu. (bulinews.com/Z-1)