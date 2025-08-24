Headline
Mengusut Pangkal Kisruh Royalti

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Weston McKennie Relakan Nomor Punggung 16 untuk Michele Di Gregorio, Ini Alasannya

Thalatie K Yani
24/8/2025 06:28
Weston McKennie Relakan Nomor Punggung 16 untuk Michele Di Gregorio, Ini Alasannya
Weston McKennie menunjukkan sikap sportivitas di Juventus dengan memberikan nomor punggung 16 miliknya kepada kiper anyar Michele Di Gregorio.(Media Sosial X)

GELANDANG timnas Amerika Serikat, Weston McKennie, menunjukkan sikap sportivitas tinggi di Juventus. Ia memberikan nomor punggung 16 miliknya kepada kiper anyar, Michele Di Gregorio, untuk musim 2025/26.

Gestur ini bukan tanpa alasan. Nomor 16 memiliki arti khusus bagi mendiang ayah Di Gregorio, sehingga sang penjaga gawang secara pribadi meminta izin kepada McKennie. Tanpa ragu, McKennie langsung mengabulkannya. Kini, ia akan berganti mengenakan nomor 22.

Meski masa depannya di Juventus masih belum pasti, McKennie tetap menempatkan rasa hormat kepada rekan setim di atas segalanya. Beberapa laporan menyebut Juventus siap melepasnya jika ada tawaran sekitar €15 juta, mengingat persaingan di lini tengah semakin ketat setelah kedatangan sejumlah pemain baru.

Terlepas dari itu, McKennie dikenal sebagai pemain serbabisa. Ia kerap dimainkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang box-to-box, sayap kanan, hingga sesekali bertahan. Dengan fisik kuat dan etos kerja tinggi, McKennie tetap menjadi aset berharga, baik bagi Juventus maupun timnas Amerika Serikat.

Gestur kecil melepas nomor punggung ini menegaskan sepak bola bukan hanya soal kompetisi. Tetapi juga tentang rasa hormat dan kebersamaan di dalam tim. (Express/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved