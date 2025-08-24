Weston McKennie Relakan Nomor Punggung 16 untuk Michele Di Gregorio, Ini Alasannya

Headline
GELANDANG timnas Amerika Serikat, Weston McKennie, menunjukkan sikap sportivitas tinggi di Juventus. Ia memberikan nomor punggung 16 miliknya kepada kiper anyar, Michele Di Gregorio, untuk musim 2025/26.
Gestur ini bukan tanpa alasan. Nomor 16 memiliki arti khusus bagi mendiang ayah Di Gregorio, sehingga sang penjaga gawang secara pribadi meminta izin kepada McKennie. Tanpa ragu, McKennie langsung mengabulkannya. Kini, ia akan berganti mengenakan nomor 22.
Meski masa depannya di Juventus masih belum pasti, McKennie tetap menempatkan rasa hormat kepada rekan setim di atas segalanya. Beberapa laporan menyebut Juventus siap melepasnya jika ada tawaran sekitar €15 juta, mengingat persaingan di lini tengah semakin ketat setelah kedatangan sejumlah pemain baru.
Terlepas dari itu, McKennie dikenal sebagai pemain serbabisa. Ia kerap dimainkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang box-to-box, sayap kanan, hingga sesekali bertahan. Dengan fisik kuat dan etos kerja tinggi, McKennie tetap menjadi aset berharga, baik bagi Juventus maupun timnas Amerika Serikat.
Gestur kecil melepas nomor punggung ini menegaskan sepak bola bukan hanya soal kompetisi. Tetapi juga tentang rasa hormat dan kebersamaan di dalam tim. (Express/Z-2)
