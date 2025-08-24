Borussia Dortmund vs St. Pauli: Borussia Dortmund Ditahan St. Pauli 3-3 di Laga Perdana Bundesliga

Headline
BORUSSIA Dortmund harus puas mengawali musim Bundesliga 2025/26 dengan hasil imbang 3-3 saat bertandang ke markas St. Pauli. Dua gol telat dari tuan rumah menggagalkan kemenangan Dortmund sekaligus menghentikan rekor kemenangan beruntun mereka di laga perdana Bundesliga.
St. Pauli yang musim lalu finis di peringkat 14 tampil penuh semangat meski kehilangan Morgan Guilavogui dan Elias Saad di bursa transfer. Peluang pertama datang lewat Louis Oppie yang tendangannya masih melebar, sebelum Andreas Hountondji memaksa kiper Gregor Kobel melakukan penyelamatan penting pada menit ke-18.
Dortmund yang sempat kesulitan di awal pertandingan mulai menemukan ritme permainan. Pascal Gross nyaris membuka keunggulan, namun usahanya mampu digagalkan kiper Nikola Vasilj. Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-34, ketika Serhou Guirassy menyundul umpan Marcel Sabitzer dengan sempurna untuk membawa Dortmund unggul 1-0.
Guirassy hampir menggandakan keunggulan lewat titik putih lima menit berselang, tetapi eksekusinya berhasil dibaca Vasilj. Kegagalan itu menjadi momentum bagi St. Pauli yang langsung menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Hountondji menanduk umpan Danel Sinani dan membuat skor kembali imbang 1-1.
Dortmund sempat kembali memegang kendali pertandingan. Waldemar Anton membawa tim tamu unggul 2-1 lewat sepakan akurat ke pojok gawang, sebelum Julian Brandt memperlebar keunggulan menjadi 3-1 dengan penyelesaian dingin usai menerima umpan Gross.
Namun, drama terjadi di menit-menit akhir. Filippo Mane diganjar kartu merah sekaligus memberi hadiah penalti untuk St. Pauli. Sinani mengeksekusi dengan baik untuk memperkecil skor menjadi 2-3 di menit ke-86. Hanya tiga menit berselang, Eric Smith mencetak gol penyama kedudukan lewat tembakan keras ke sudut gawang, membuat laga berakhir dengan skor 3-3.
Hasil ini jelas mengecewakan bagi Dortmund yang gagal mempertahankan keunggulan dua gol dan kehilangan peluang meraih kemenangan ke-11 secara beruntun di laga pembuka Bundesliga. Lebih buruk lagi, hasil imbang ini memberi Bayern Munich keuntungan awal dalam persaingan gelar juara musim ini. (Flashscore/Z-2)
