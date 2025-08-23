Bayern Muenchen vs RB Leipzig, Die Roten Ceploskan Setengah Lusin Gol ke Gawang Die Roten Bullen

Headline
BAYERN Muenchen mengawali upaya mereka untuk mempertahankan gelar Bundesliga dengan luar biasa usai meraih kemenangan telak 6-0 atas RB Leipzig, Sabtu (23/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Allianz Arena itu, Die Roten memecahkan kebuntuan di menit 27 lewat tendangan keras Michael Olise yang tidak bisa dihalau penjaga gawang Die Roten Bullen Peter Gulacsi.
Lima menit kemudian, Luis Diaz menggandakan keunggulan Bayern Muenchen. Penyerang yang didatangkan dari Liverpool itu menjebol gawang RB Leipzig memanfaatkan assist dari Serge Gnabry.
Olise mencetak gol keduanya ke gawang RB Leipzig di menit 42 usai menerima umpan dari Gnabry.
Skor 3-0 untuk keunggulan Bayern Muenchen atas RB Leipzig bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, penyerang andalan Bayern Harry Kane membuktikan kualitasnya dengan mencetak hattrick.
Penyerang timnas Inggris itu membuka pundi-pundi golnya di menit 64 usai menerima umpan dari Diaz.
RB Leipzig sempat menjebol gawang Bayern Muenchen di menit 68 lewat aksi Antonio Nusa namun gol itu dianulir VAR karena ada pelanggaran yang dilakukan pemain tim tamu.
Kane mencetak gol keduanya di menit 74 memanfaatkan backheel dari Diaz.
Di menit 79, Kane menggenapi hattricknya usai menerima umpan pendek Kim Min Jae dan membuat Bayern unggul 6-0 atas RB Leipzig.
Skor 6-0 untuk kemenangan Bayern Muenchen atas RB Leipzig bertahan hingga laga usai. (bulinews/Z-1)
