Manchester United Resmi Datangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig

MANCHESTER United resmi mengumumkan kedatangan striker muda Slovenia, Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Sabtu (9/8).
Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun dengan klub Liga Primer Inggris itu.
"Benjamin Sesko kini resmi menjadi pemain Manchester United," ungkap Setan Merah di laman daring mereka, Sabtu (9/8).
Menurut laporan The Athletic, Manchster United membeli Sesko di harga 76,5 juta euro (Rp1,6 triliun), dengan bonus tambahan 8,5 juta euro (Rp186 miliar).
Manchester United mengalahkan Newcastle United, yang juga mengajukan tawaran serupa dengan biaya awal lebih besar, yakni 82,5 juta euro (Rp1,8 triliun). Namun, Sesko lebih memilih bergabung dengan Manchester United karena tertarik dengan visi dan sejarah klub itu.
"Sejarah Manchester United jelas sangat spesial, namun yang membuat saya antusias adalah masa depan," ujar Sesko.
"Saat kami membahas proyek ini, jelas bahwa semuanya sudah siap bagi tim ini untuk terus berkembang dan segera bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar," lanjutnya.
Sesko juga mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Manchester United.
"Sejak saya tiba, saya bisa merasakan energi positif dan suasana kekeluargaan yang diciptakan Manchester United. Klub ini jelas merupakan tempat yang sempurna untuk mencapai level maksimal saya dan mewujudkan semua ambisi saya," tegas Sesko.
Pemain muda ini juga menyatakan antusiasmenya bekerja di bawah asuhan manajer Ruben Amorim.
"Saya tidak sabar untuk belajar dari Ruben dan bergabung dengan rekan-rekan satu tim saya untuk meraih kesuksesan yang kita semua
tahu mampu kita raih bersama," katanya.
Selama dua musim membela RB Leipzig dari 2023 sampai 2025, Sesko tampil mengesankan di Bundesliga dan kompetisi Eropa.
Dia membuat 21 gol dari 45 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu sehingga menjadi salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Eropa.
Dia juga berkontribusi dalam keberhasilan Leipzig melaju ke babak knockout Liga Champions musim 2023/2024.
Sesko sudah diperkenalkan kepada publik Old Trafford, Sabtu (9/8), bertepatan dengan pertandingan pramusim melawan Fiorentina, yang dimenangi Manchester United lewat adu penalti usai laga berakhir imbang 1-1.
Transfer ini diharapkan memperkuat lini depan Manchester United. (Ant/Z-1)
