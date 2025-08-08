Manchester United Capai Kesepakatan dengan Benjamin Sesko

Headline
MANCHESTER United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk mendatangkan striker asal Slovenia, Benjamin Sesko, dengan nilai transfer sekitar 85 juta euro atau sekitar Rp1,5 triliun, termasuk sejumlah bonus tambahan.
Menurut laporan ESPN, menyebutkan bahwa RB Leipzig memandang bonus tersebut realistis tercapai dan dalam perjanjian juga tercantum klausul bagi hasil dari penjualan berikutnya. Kedua klub pun berencana menggelar laga persahabatan di masa mendatang sebagai bagian dari kesepakatan ini.
Sesko, 22, dijadwalkan terbang ke Manchester pada Kamis malam untuk menjalani tes medis dan kemungkinan akan diperkenalkan secara resmi di Old Trafford sebelum laga uji coba pramusim melawan Fiorentina pada Sabtu.
Man United berhasil menyingkirkan persaingan dari Newcastle United yang juga berusaha mendapatkan tanda tangan pemain ini. Meski Newcastle mengajukan beberapa tawaran, Sesko diketahui lebih memilih bergabung dengan Setan Merah. Selama proses negosiasi, ia menjalani latihan terpisah dari skuad utama Leipzig.
Kepindahan Sesko ke Manchester United diperkirakan akan mempengaruhi masa depan striker andalan Newcastle, Alexander Isak, setelah klub tersebut menolak tawaran pertama Liverpool untuk pemain asal Swedia itu.
Musim lalu, Sesko mencetak 21 gol dari 45 penampilan bersama Leipzig di semua kompetisi. Sebelumnya, ia sempat menjalani masa peminjaman di RB Salzburg sebelum pindah ke klub Jerman pada 2023.
Dengan kehadiran Sesko, Man United sudah mengamankan tiga pemain baru di jendela transfer musim panas ini setelah kedatangan Matheus Cunha dari Wolves dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Total pengeluaran klub mencapai sekitar 200 juta pound sterling atau sekitar Rp3,8 triliun. (I-3)
