Xabi Alonso Puji Performa Rodrygo di Laga Kontra Oviedo

PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan apresiasi atas performa Rodrygo Goes yang tampil sejak menit awal saat Los Blancos meraih kemenangan telak 3-0 atas Oviedo dalam laga pekan kedua Liga Spanyol di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Senin (25/8).

"Dia memiliki permainan yang baik. Pada babak pertama, di sisi kiri, ia terhubung dengan baik dengan Carreras ataupun Mbappe. Dia memenangkan situasi satu lawan satu dan beberapa tembakan," ujar Alonso.

"Oviedo bermain cukup dalam dan sulit untuk menemukan ruang, tapi aku menyukainya. Setelah minggu lalu, kami membutuhkan semua orang dan Rodrygo adalah salah satu dari mereka," tambahnya.

Meski tampil impresif, Rodrygo harus meninggalkan lapangan pada menit ke-63 untuk digantikan oleh kompatriotnya, Vinicius Junior.

Kehadiran penyerang berusia 24 tahun itu masih memunculkan tanda tanya di skuad utama Real Madrid. Hal ini karena posisinya di sisi kanan kini lebih sering diisi oleh rekrutan anyar, Franco Mastantuono, atau winger Brahim Diaz.

Bahkan, rumor kepindahan Rodrygo dari Santiago Bernabeu kian santer terdengar. Manajemen Madrid dikabarkan menawarkan jasanya ke sejumlah klub Liga Inggris.

Ketertarikan datang dari tim-tim besar seperti Manchester City dan Arsenal. The Citizens disebut sangat serius ingin merekrutnya, meski transfer itu hanya mungkin terjadi apabila mereka melepas Savinho pada bursa musim panas kali ini. (Ant/I-3)