Xabi Alonso Puji Performa Rodrygo di Laga Kontra Oviedo

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan apresiasi atas performa Rodrygo Goes yang tampil sejak menit awal saat Los Blancos meraih kemenangan telak 3-0 atas Oviedo dalam laga pekan kedua Liga Spanyol di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Senin (25/8).
"Dia memiliki permainan yang baik. Pada babak pertama, di sisi kiri, ia terhubung dengan baik dengan Carreras ataupun Mbappe. Dia memenangkan situasi satu lawan satu dan beberapa tembakan," ujar Alonso.
"Oviedo bermain cukup dalam dan sulit untuk menemukan ruang, tapi aku menyukainya. Setelah minggu lalu, kami membutuhkan semua orang dan Rodrygo adalah salah satu dari mereka," tambahnya.
Meski tampil impresif, Rodrygo harus meninggalkan lapangan pada menit ke-63 untuk digantikan oleh kompatriotnya, Vinicius Junior.
Kehadiran penyerang berusia 24 tahun itu masih memunculkan tanda tanya di skuad utama Real Madrid. Hal ini karena posisinya di sisi kanan kini lebih sering diisi oleh rekrutan anyar, Franco Mastantuono, atau winger Brahim Diaz.
Bahkan, rumor kepindahan Rodrygo dari Santiago Bernabeu kian santer terdengar. Manajemen Madrid dikabarkan menawarkan jasanya ke sejumlah klub Liga Inggris.
Ketertarikan datang dari tim-tim besar seperti Manchester City dan Arsenal. The Citizens disebut sangat serius ingin merekrutnya, meski transfer itu hanya mungkin terjadi apabila mereka melepas Savinho pada bursa musim panas kali ini. (Ant/I-3)
Kembalinya kebugaran Mbappe terlihat jelas saat ia membantu Real Madrid menang 3-0 atas Oviedo di laga pekan kedua Liga Spanyol di Estadio Nuevo Carlos Tartiere.
PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberi sinyal tidak berencana melepas pemain yang kencang dirumorkan akan hengkang pada bursa transfer musim ini.
Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, menegaskan kemenangan timnya atas Real Oviedo merupakan buah dari kerja sama tim yang solid.
Kylian Mbappe kembali jadi pahlawan Real Madrid dengan dua gol saat mengalahkan Real Oviedo 3-0 di La Liga 2025/26.
Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, akan menjadi saksi perhelatan akbar bertajuk Clash of Legends: Real Madrid vs Barcelona Legends.
PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso, memberi sinyal tidak berencana melepas pemain yang kencang dirumorkan akan hengkang pada bursa transfer musim ini.
Chelsea beranggapan Garnacho tidak lagi memiliki masa depan di Old Trafford dan sudah secara terbuka ingin hengkang.
Pelatih Newcastle Howe berharap Isak tetap bertahan.
Pemain muda Liverpool, Ben Doak, baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan The Cherries dalam kesepakatan senilai 25 juta pound.
Vardy saat ini berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Leicester City pada akhir musim 2024-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved