Real Madrid vs Oviedo: Mbappe Cetak Dua Gol, Real Madrid Hajar Oviedo 3-0 di La Liga

Kylian Mbappe kembali jadi pahlawan Real Madrid dengan dua gol saat mengalahkan Real Oviedo 3-0 di La Liga 2025/26. (Media Sosial X)

KYLIAN Mbappe kembali jadi bintang kemenangan Real Madrid setelah mencetak dua gol dalam laga tandang melawan Real Oviedo. Los Blancos menutup pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0 dan mempertahankan catatan sempurna di awal musim La Liga 2025/26.

Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-37 lewat sepakan akurat dari tepi kotak penalti. Penyerang Prancis itu kemudian menggandakan golnya di menit ke-82, memastikan Madrid unggul nyaman. Tambahan dua gol ini membuat koleksinya sudah tiga dalam dua pertandingan, setelah sebelumnya mencetak gol tunggal kontra Osasuna.

Pelatih Xabi Alonso melakukan beberapa rotasi pemain. Trent Alexander-Arnold, yang tampil sejak awal di laga sebelumnya, kali ini duduk di bangku cadangan dengan Dani Carvajal dipercaya sebagai starter. Alexander-Arnold baru masuk tiga menit jelang laga usai saat Madrid sudah unggul 2-0. Vinicius Jr., yang juga memulai dari bangku cadangan, menambah gol ketiga di masa injury time dengan penyelesaian klinis.

Alonso juga memberi kesempatan kepada pemain muda berusia 18 tahun, Franco Mastantuono, untuk tampil sejak awal. Sang penyerang belia mendapat pujian berkat permainan energik yang ditunjukkannya.

Tuan rumah Oviedo sempat mengancam melalui sepakan jarak jauh Kwasi Sibo di menit ke-81 yang membentur tiang gawang. Namun, hanya berselang satu menit, Mbappe mencetak gol keduanya untuk mengakhiri harapan tuan rumah.

Dengan hasil ini, Real Madrid mengoleksi enam poin dari dua laga, sejajar dengan Barcelona dan Villarreal di papan atas klasemen sementara. (BBC/Z-2)