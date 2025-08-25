Osasuna vs Valencia: Gol Cepat Bawa Tim Tuan Rumah Raih 3 Poin

Striker Osasuna Budimir melakukan selebrasi(Instagram/CAOsasuna)

Valencia lagi-lagi mengawali musim Laliga dengan buruk. Di dua pertandingan pembuka, Los Che gagal memetik poin penuh. Di laga pertama, Valencia ditahan imbang dari oleh Real Sociedad dan pada laga kedua Valencia kalah dari Osasuna. Laga Osasuna vs Valencia berakhir dengan skor 0-1.

Sejak peluit awal, Osasuna tampil agresif dan langsung menekan lini belakang tim tamu. Ancaman berulang kali datang dari Budimir yang dominan dalam duel udara. Tekanan itu berbuah cepat ketika Valentin Rosier melepaskan umpan silang akurat yang dituntaskan Budimir lewat sundulan tajam, membuat skor berubah 1-0.

Situasi semakin sulit bagi Valencia setelah Jose Gaya menerima kartu merah akibat melanggar Víctor Muñoz yang berlari bebas ke arah gawang Agirrezabala. Meski bermain dengan 10 orang, Los Che sempat mencoba bangkit melalui peluang Arnaut Danjuma, namun penyelesaiannya masih melebar.

Baca juga : Osasuna vs Valencia, Drama Enam Gol Warnai Hasil Imbang Los Rojillo Kontra Los Che

Osasuna bahkan hampir menggandakan keunggulan lewat gol Rosier, tetapi dianulir karena Budimir dianggap dalam posisi offside. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan tipis tuan rumah.

Selepas jeda, Osasuna tetap menjaga tempo permainan tinggi. Budimir kembali punya peluang emas, namun tendangannya hanya meleset tipis dari tiang. Dominasi Osasuna dalam perebutan bola kedua membuat Valencia kesulitan mengembangkan serangan.

Valencia baru bisa sedikit keluar dari tekanan setelah pelatih Carlos Corberán melakukan perubahan taktik, dari skema lima bek menjadi 4-3-2. Pergantian itu sempat membuahkan peluang ketika Danjuma mencetak gol jelang akhir laga. Namun, lagi-lagi wasit menganulir karena offside.

Hingga laga usai, Osasuna tetap unggul 1-0 dan berhak atas tiga poin penuh dan menduduki peringkat ke-10 La Liga. Sementara, Valencia tertahan di posisi 14. (E-3)