Osasuna vs Valencia: Gol Cepat Bawa Tim Tuan Rumah Raih 3 Poin

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Valencia lagi-lagi mengawali musim Laliga dengan buruk. Di dua pertandingan pembuka, Los Che gagal memetik poin penuh. Di laga pertama, Valencia ditahan imbang dari oleh Real Sociedad dan pada laga kedua Valencia kalah dari Osasuna. Laga Osasuna vs Valencia berakhir dengan skor 0-1.
Sejak peluit awal, Osasuna tampil agresif dan langsung menekan lini belakang tim tamu. Ancaman berulang kali datang dari Budimir yang dominan dalam duel udara. Tekanan itu berbuah cepat ketika Valentin Rosier melepaskan umpan silang akurat yang dituntaskan Budimir lewat sundulan tajam, membuat skor berubah 1-0.
Situasi semakin sulit bagi Valencia setelah Jose Gaya menerima kartu merah akibat melanggar Víctor Muñoz yang berlari bebas ke arah gawang Agirrezabala. Meski bermain dengan 10 orang, Los Che sempat mencoba bangkit melalui peluang Arnaut Danjuma, namun penyelesaiannya masih melebar.
Osasuna bahkan hampir menggandakan keunggulan lewat gol Rosier, tetapi dianulir karena Budimir dianggap dalam posisi offside. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan tipis tuan rumah.
Selepas jeda, Osasuna tetap menjaga tempo permainan tinggi. Budimir kembali punya peluang emas, namun tendangannya hanya meleset tipis dari tiang. Dominasi Osasuna dalam perebutan bola kedua membuat Valencia kesulitan mengembangkan serangan.
Valencia baru bisa sedikit keluar dari tekanan setelah pelatih Carlos Corberán melakukan perubahan taktik, dari skema lima bek menjadi 4-3-2. Pergantian itu sempat membuahkan peluang ketika Danjuma mencetak gol jelang akhir laga. Namun, lagi-lagi wasit menganulir karena offside.
Hingga laga usai, Osasuna tetap unggul 1-0 dan berhak atas tiga poin penuh dan menduduki peringkat ke-10 La Liga. Sementara, Valencia tertahan di posisi 14. (E-3)
Franco Mastantuono melakoni debutnya sebagai pemain pengganti di babak kedua laga Real Madrid vs Osasuna.
Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan 1-0 Real Madrid atas Osasuna di laga La Liga, Rabu (20/8) dini hari WIB.
Wasit memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid usai Kylian Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang oleh pemain Osasuna Juan Cruz.
Real Madrid baru memulai latihan pramusim pada 5 Agustus, hanya 15 hari sebelum pertandingan La Liga melawan Osasuna.
Real Madrid hanya punya jeda waktu 40 hari usai laga melawan PSG di ajang Piala Dunia Antarklubuntuk mempersiapkan diri menghadapi Osasuna di ajang La Liga.
Kevin Diks berhasil mencetak gol perdana untuk Borussia Monchengladbach yang membawa kemenangan 2-0 atas Valencia.
Klub asal London Utara Arsenal resmi merekrut bek tengah muda milik Valencia, Cristhian Mosquera, dengan mahar awal sekitar €15 juta atau sekitar Rp270 miliar.
Cristhian Mosquera tampil impresif dengan 90 penampilan untuk Valencia, termasuk 37 kali bermain penuh dari 38 laga La Liga musim lalu.
Arsenal telah menyepakati kesepakatan verbal dengan Valencia untuk transfer Cristhian Mosquera, dengan biaya awal sekitar 15 juta euro ditambah bonus yang bisa mencapai total 20 juta euro.
Diperkirakan PSG tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan Yarek Gasiorowski, terlebih mereka berstatus juara bertahan Liga Champions dan kembali berlaga di Eropa musim 2025/26.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved