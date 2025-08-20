Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Dhika Kusuma Winata
20/8/2025 04:17
Real Madrid vs Osasuna, Eksekusi Penalti Kylian Mbappes Pastikan Kemenangan Los Blancos
Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Osasuna di laga La Liga.(AFP/JAVIER SORIANO)

REAL Madrid membukukan kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di laga pembuka La Liga musim 2025-26. Rabu (20/8) dini hari WIB.

Gol tunggal kemenangan Real Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe dari titik penalti di babak kedua.

Dalam laga yang dimainkan di Santiago Bernabeu itu, Trent Alexander-Arnold melakukan debutnya di laga La Liga.

Baca juga : Xabi Alonso Akui Real Madrid Minim Waktu Persiapan Jelang Laga La Liga Kontra Osasuna

Bek yang didatangkan dari Liverpool itu, sebelumnya telah tampil lima kali bersama Los Blancos di ajang Piala Dunia Antarklub saat anak-anak asuhan Xabi Alonsi itu terhenti di babak semifinal.

Alexander-Arnold mendapatkan tepuk tangan meriah saat digantikan Dani Carvajal di menit 68.

Selain Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Franco Mastantuono melakukan debut untuk Real Madrid.

Baca juga : Permintaan Real Madrid Tunda Laga Perdana Ditolak La Liga

Usia bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Real Madrid memecah kebuntuan di menit 51 lewat eksekusi penalti Mbappe.

Wasit memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid usai Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang oleh pemain Osasuna Juan Cruz.

Keputusan wasit itu sempat diprotes oleh tim tamu namun VAR mendukung keputusan tersebut.

Mbappe, yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan mengecoh kiper Osasuna Sergio Herrera.

Di masa injury time, tempatnya di menit 90+4, Osasuna harus bermain dengan 10 pemain usai Abel Bretones diusir wasit karena melanggar Goncalo Garcia. (bbc/Z-1)

 



Editor : Basuki Eka Purnama
