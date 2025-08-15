Resmi Berseragam Real Madrid, Franco Mastantuono justru Puji Messi di Depan Media

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
REAL Madrid resmi memperkenalkan Franco Mastantuono sebagai rekrutan baru pada Kamis (14/8) waktu setempat. Gelandang muda berusia 18 tahun itu didatangkan dari River Plate dengan nilai transfer sekitar 45 juta euro dan akan mengenakan nomor punggung 30.
Namun, momen perkenalan tersebut menjadi sorotan ketika Mastantuono memberikan pujian untuk Lionel Messi, bukan Cristiano Ronaldo yang merupakan legenda besar Madrid.
Sebagai pemain asal Argentina, Mastantuono menyebut Messi sebagai sosok terbaik yang pernah dilihatnya di lapangan. "Bagi saya, Messi adalah pemain terbaik di dunia," katanya seperti dikutip dari Marca, Jumat (15/8).
"Saya tidak menonton pemain lain, seperti Alfredo (Di Stefano), tapi saya benar-benar memandang mereka," tambahnya.
Komentar ini dinilai janggal bagi sebagian pendukung Madrid, mengingat Messi adalah ikon Barcelona dan rival utama klub tersebut. Pemilik delapan Ballon d’Or itu bahkan mencetak 26 gol ke gawang Madrid, menjadi salah satu lawan tersubur sepanjang kariernya.
Situasi ini mengingatkan pada kasus Federico Valverde yang pernah harus mengklarifikasi ucapannya setelah menyebut Messi lebih baik dibanding Cristiano Ronaldo.
Di sisi lain, Ronaldo adalah sosok yang sangat berjasa bagi Madrid. Dia mencetak 450 gol dan meraih banyak trofi, termasuk empat gelar Liga Champions, selama bermain di Santiago Bernabeu.
Mastantuono sendiri disebut-sebut sebagai calon penerus Messi. Selama membela River Plate, ia mengoleksi 10 gol dalam 64 pertandingan dan membantu klub meraih Supercopa Argentina 2023.
Penampilannya membuatnya dipanggil ke Timnas Argentina pada tahun ini sebelum akhirnya menjadi bagian dari proyek Galactico Madrid. (H-3)
Lionel Messi yang meraih delapan gelar terakhir pada 2023, tidak masuk dalam daftar nominasi kali ini.
Kemenangan diraih Inter Miami tanpa kehadiran sang kapten sekaligus megabintang, Lionel Messi.
Miami sempat tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Namun, kebangkitan muncul berkqt gol dari Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan Tadeo Allende.
INTER Miami melangkah ke babak perempat final Leagues Cup 2025 usai menang 3-1 atas Pumas UNAM.
Lionel Messi ditarik keluar lapangan setelah bermain 11 menit karena cedera pada pahanya.
Real Madrid berhasil mengamankan jasa Franco Mastantuono dengan biaya transfer 45 juta euro (Rp765 miliar) dari River Plate pada Juli, mengalahkan persaingan dari PSG.
Franco Mastantuono telah menandatangani kontrak dan akan mengenakan nomor punggung 19 di Real Madrid.
Rapper Snoop Dogg resmi bergabung dalam struktur kepemilikan Swansea City dengan nilai investasi yang dirahasiakan.
Sang pelatih Xabi Alonso masih menginginkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah dan belakang demi mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim 2025/2026.
REAL Madrid meraih kemenangan telak 4-0 atas WSG Tirol dalam laga uji coba pramusim di Innsbruck, Austria, Rabu (13/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved