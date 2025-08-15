Resmi Berseragam Real Madrid, Franco Mastantuono justru Puji Messi di Depan Media

Franco Mastantuono.(Dok. Real Madrid)

REAL Madrid resmi memperkenalkan Franco Mastantuono sebagai rekrutan baru pada Kamis (14/8) waktu setempat. Gelandang muda berusia 18 tahun itu didatangkan dari River Plate dengan nilai transfer sekitar 45 juta euro dan akan mengenakan nomor punggung 30.

Namun, momen perkenalan tersebut menjadi sorotan ketika Mastantuono memberikan pujian untuk Lionel Messi, bukan Cristiano Ronaldo yang merupakan legenda besar Madrid.

Sebagai pemain asal Argentina, Mastantuono menyebut Messi sebagai sosok terbaik yang pernah dilihatnya di lapangan. "Bagi saya, Messi adalah pemain terbaik di dunia," katanya seperti dikutip dari Marca, Jumat (15/8).

"Saya tidak menonton pemain lain, seperti Alfredo (Di Stefano), tapi saya benar-benar memandang mereka," tambahnya.

Komentar ini dinilai janggal bagi sebagian pendukung Madrid, mengingat Messi adalah ikon Barcelona dan rival utama klub tersebut. Pemilik delapan Ballon d’Or itu bahkan mencetak 26 gol ke gawang Madrid, menjadi salah satu lawan tersubur sepanjang kariernya.

Situasi ini mengingatkan pada kasus Federico Valverde yang pernah harus mengklarifikasi ucapannya setelah menyebut Messi lebih baik dibanding Cristiano Ronaldo.

Di sisi lain, Ronaldo adalah sosok yang sangat berjasa bagi Madrid. Dia mencetak 450 gol dan meraih banyak trofi, termasuk empat gelar Liga Champions, selama bermain di Santiago Bernabeu.

Mastantuono sendiri disebut-sebut sebagai calon penerus Messi. Selama membela River Plate, ia mengoleksi 10 gol dalam 64 pertandingan dan membantu klub meraih Supercopa Argentina 2023.

Penampilannya membuatnya dipanggil ke Timnas Argentina pada tahun ini sebelum akhirnya menjadi bagian dari proyek Galactico Madrid. (H-3)