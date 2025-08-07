Messi Menepi, De Paul dan Suarez Bersinar

Lionel Messi(Instagram )

INTER Miami melangkah ke babak perempat final Leagues Cup 2025 usai menang 3-1 atas Pumas UNAM dalam laga terakhir fase grup di di Chase Stadium, Kamis (7/8) WIB. Kemenangan diraih meski tanpa kehadiran Lionel Messi yang masih menjalani pemulihan akibat cedera ringan.

Dua sahabat dekat Messi yakni Rodrigo De Paul dan Luis Suarez tampil gemilang untuk membawa Miami lolos ke fase gugur.

De Paul mencetak gol perdananya untuk klub adapun Suarez menjadi motor serangan dengan mencetak satu gol dari titik putih dan menyumbang dua assist krusial.

Tanpa Messi di atas lapangan, Inter Miami justru menunjukkan kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik yang solid di bawah arahan pelatih Javier Mascherano. Tadeo Allende juga turut menyumbang gol yang memastikan kemenangan yang menunjukkan bahwa tim tidak hanya bergantung pada sang megabintang.

"Ini adalah hasil dari kerja kolektif. Kami butuh semua pemain tampil maksimal, dan mereka menjawab tantangan itu dengan sangat baik," ujar Mascherano usai pertandingan.

Inter Miami menjadi tim MLS pertama yang memastikan tempat di perempat final dalam format baru Leagues Cup yang hanya meloloskan empat tim terbaik.

Mereka mengakhiri fase grup dengan rekor dua kemenangan, satu hasil imbang, dan total delapan poin berkat tambahan satu poin dari kemenangan adu penalti atas Necaxa.

Absennya Messi menjadi perhatian tersendiri terlebih setelah ia hanya bermain selama 11 menit dalam laga melawan Necaxa sebelum ditarik keluar karena masalah cedera.

Meski klub optimis soal pemulihannya, belum ada kepastian kapan Messi akan kembali bermain. Messi memiliki waktu sekitar dua pekan untuk pulih sebelum laga perempat final Leagues Cup. (Dhk/I-1)