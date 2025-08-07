Inter Miami Tundukkan Pumas UNAM tanpa Messi, Lolos ke Fase Gugur 

Lionel Messi.(AFP/FEDERICO PARRA)

INTER Miami sukses mengamankan satu tempat di fase gugur Leagues Cup 2025 usai menundukkan klub asal Meksiko, Pumas UNAM, dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup yang digelar di Chase Stadium, Kamis (7/8) WIB. Kemenangan itu diraih meski Inter Miami tanpa Lionel Messi.

Miami sempat tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Namun, kebangkitan muncul berkqt gol dari Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan Tadeo Allende.

Dengan kemenangan ini, Inter Miami menutup fase grup dengan total delapan poin. Mereka mencatat dua kemenangan atas Atlas dan Pumas serta satu hasil imbang kontra Necaxa yang kemudian dilanjutkan dengan kemenangan 5-4 dalam adu penalti untuk meraih satu poin tambahan.

“Ini sangat menggembirakan. Kami berhasil meraih target untuk lolos, dan saya rasa kami melakukannya dengan baik, bermain bagus meski menghadapi sejumlah kendala,” ujar pelatih Inter Miami, Javier Mascherano seperti dikutip ESPN.

“Saya senang untuk para pemain, atas usaha besar yang mereka tunjukkan. Ini memang baru langkah awal, tapi tidak boleh membuat kami lengah," imbuhnya.

Bagi Miami, kemenangan menjadi syarat mutlak untuk memastikan kelolosan ke perempat final. Tanpa Messi di lapangan, Suarez mengambil peran sebagai motor serangan. Penyerang Uruguay itu mencetak satu gol dari titik putih dan memberi assist untuk gol Allende.

Rodrigo De Paul juga mencuri perhatian. Setelah menjalani debutnya saat melawan Atlas pekan lalu dan menyumbang dua assist kontra Necaxa, kali ini ia mencetak gol perdananya untuk Inter Miami.

“Saya lebih menghargai semangat dan dedikasi De Paul dibanding sekadar performanya,” ucap Mascherano.

Di sisi lain, kekalahan membuat Pumas tersingkir dari turnamen. Sebagai catatan, Inter Miami pernah menjadi juara edisi perdana Leagues Cup pada 2023.

Namun, mereka tersingkir di babak 16 besar pada edisi 2024 usai dikalahkan oleh Columbus Crew. (I-3)