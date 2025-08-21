Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Suarez Jadi Penentu Inter Miami Kalahkan Tigres UANL

Dhika Kusuma Winata
21/8/2025 20:02
Suarez Jadi Penentu Inter Miami Kalahkan Tigres UANL
Luis Suarez.(AFP/CHRIS ARJOON)

INTER Miami berhasil melangkah ke semifinal Leagues Cup 2025 setelah menaklukkan Tigres UANL dengan skor 2-1. Laga perempat final Inter Miami vs UANL berlangsung di Stadion DRV PNK, Kamis (21/8) WIB. Dua gol kemenangan dicetak oleh Luis Suarez lewat titik putih.

Suarez dengan penampilannya menutup absennya Lionel Messi yang tidak bisa tampil karena cedera otot ringan. Messi sebelumnya sudah menepi sejak awal Agustus dan baru kembali akhir pekan lalu ketika mencetak satu gol dalam kemenangan 3-1 atas LA Galaxy.

Namun, bintang Argentina berusia 38 tahun itu harus kembali menepi saat melawan Tigres. Tanpa Messi, peran vital di lini depan sukses diambil alih Suarez.

Miami unggul lebih dulu pada menit ke-20 setelah Javier Aquino dianggap melakukan handball di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih dan Suarez menuntaskannya tanpa kesalahan.

Suasana laga sempat memanas. Pelatih Miami, Javier Mascherano, diganjar kartu merah pada masa jeda akibat protes keras terhadap ofisial.

Tigres kemudian menyamakan skor pada menit ke-67 melalui Angel Correa yang lolos dari kawalan dua bek Miami sebelum menaklukkan kiper Oscar Ustari. Namun, drama terjadi di penghujung laga.

Aquino kembali melakukan handball pada menit ke-87 dan setelah ditinjau lewat VAR, Miami kembali mendapat penalti. Suarez yang maju sebagai algojo kembali sukses menaklukkan kiper UANL.

Hasil itu menjaga asa Inter Miami untuk merebut kembali gelar Leagues Cup yang mereka raih pada musim 2023. (I-3)



Editor : Budi Ernanto
