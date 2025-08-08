Daftar nominasi Ballon d'Or.(DOK INSTAGRAM/@BALLONDOROFFICIAL)

UNTUK kedua kalinya berturut-turut, pemenang Ballon d’Or 2025 dipastikan akan berganti setelah Rodri gagal masuk dalam daftar nominasi.

Dilansir dari AFP, gelandang Manchester City itu sebelumnya harus mengakhiri musim lebih awal akibat cedera ligamen lutut saat memenangkan penghargaan pada Oktober 2024 lalu.

Sementara itu, Lionel Messi yang meraih delapan gelar terakhir pada 2023, tidak masuk dalam daftar nominasi kali ini, begitu pula dengan Cristiano Ronaldo yang telah lima kali meraih penghargaan tersebut.

Paris Saint-Germain (PSG), juara Liga Champions musim lalu dengan performa dominan, mendominasi daftar nominasi dengan mengirimkan sembilan pemain, yakni Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, dan Vitinha.

Barcelona yang sukses menjuarai LaLiga dan Copa del Rey, mengirimkan empat nominasi, termasuk pemain termuda Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun, serta Robert Lewandowski yang berusia 36 tahun.

Real Madrid, yang tahun lalu melakukan boikot terhadap ajang penghargaan ini karena merasa Rodri lebih layak dibanding Vinicius, kembali mengirimkan tiga nominasi, termasuk Vinicius sendiri.

Napoli, sebagai juara Seri A Italia, mendapat satu nominasi melalui Scott McTominay, yang menjadi pemain Skotlandia pertama masuk nominasi sejak Ally McCoist pada 1987. Jika menang, McTominay akan menjadi pemain pertama dari klub legendaris Diego Maradona yang meraih Ballon d’Or sekaligus menjadi pemain Skotlandia kedua setelah Denis Law pada 1964. (I-3)