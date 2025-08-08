Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
UNTUK kedua kalinya berturut-turut, pemenang Ballon d’Or 2025 dipastikan akan berganti setelah Rodri gagal masuk dalam daftar nominasi.
Dilansir dari AFP, gelandang Manchester City itu sebelumnya harus mengakhiri musim lebih awal akibat cedera ligamen lutut saat memenangkan penghargaan pada Oktober 2024 lalu.
Sementara itu, Lionel Messi yang meraih delapan gelar terakhir pada 2023, tidak masuk dalam daftar nominasi kali ini, begitu pula dengan Cristiano Ronaldo yang telah lima kali meraih penghargaan tersebut.
Paris Saint-Germain (PSG), juara Liga Champions musim lalu dengan performa dominan, mendominasi daftar nominasi dengan mengirimkan sembilan pemain, yakni Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, dan Vitinha.
Barcelona yang sukses menjuarai LaLiga dan Copa del Rey, mengirimkan empat nominasi, termasuk pemain termuda Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun, serta Robert Lewandowski yang berusia 36 tahun.
Real Madrid, yang tahun lalu melakukan boikot terhadap ajang penghargaan ini karena merasa Rodri lebih layak dibanding Vinicius, kembali mengirimkan tiga nominasi, termasuk Vinicius sendiri.
Napoli, sebagai juara Seri A Italia, mendapat satu nominasi melalui Scott McTominay, yang menjadi pemain Skotlandia pertama masuk nominasi sejak Ally McCoist pada 1987. Jika menang, McTominay akan menjadi pemain pertama dari klub legendaris Diego Maradona yang meraih Ballon d’Or sekaligus menjadi pemain Skotlandia kedua setelah Denis Law pada 1964. (I-3)
Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak hattrick dalam kemenangan 4-0 Al-Nassr atas Rio Ave di laga uji coba pramusim.
PENYERANG Chelsea, Joao Felix, dilaporkan semakin dekat dengan kepindahan ke klub Arab Saudi, Al-Nassr, menyusul rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo
Kabar duka itu mengejutkan mengingat Jota baru saja tampil membela Portugal dalam ajang UEFA Nations League dan merayakan kemenangan gelar bersama Ronaldo dan rekan-rekan setim lainnya.
Dalam unggahannya di Instagram resminya, Cristiano Ronaldo mengucapkan rasa dukanya atas meninggalnya Diogo Jota.
MEGABINTANG Portugal, Cristiano Ronaldo, menyatakan bahwa ambisinya belum mengenal batas usai resmi menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun bersama klub Arab Saudi, Al Nassr.
Kemenangan diraih Inter Miami tanpa kehadiran sang kapten sekaligus megabintang, Lionel Messi.
Miami sempat tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Namun, kebangkitan muncul berkqt gol dari Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan Tadeo Allende.
INTER Miami melangkah ke babak perempat final Leagues Cup 2025 usai menang 3-1 atas Pumas UNAM.
Lionel Messi ditarik keluar lapangan setelah bermain 11 menit karena cedera pada pahanya.
Lionel Messi dan Jordi Alba dijatuhi larangan bermain satu pertandingan karena absen di MLS All-Star.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved