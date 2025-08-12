Cristiano Ronaldo Resmi Bertunangan dengan Georgina Rodriguez

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
CRISTIANO Ronaldo, 40, resmi melamar kekasihnya, Georgina Rodriguez, 31, setelah delapan tahun bersama. Kabar bahagia ini diumumkan Georgina melalui Instagram, dengan membagikan foto tangan mereka bertumpuk, memperlihatkan cincin berlian oval berukuran besar di jarinya.
"Ya, aku bersedia. Di kehidupan ini dan semua kehidupanku," tulis Georgina dalam keterangan foto.
Pasangan ini mulai berhubungan pada awal 2017. Mereka membesarkan lima anak: Cristiano Jr, 15, si kembar Eva Maria dan Mateo, 8, Alana, 7, serta Bella, 3. Mereka sebelumnya juga mengumumkan kehilangan bayi laki-laki, saudara kembar Bella, pada April 2022.
Keduanya pertama kali tampil bersama di ajang Best FIFA Football Awards di Zurich, Januari 2017. Sejak itu, hubungan mereka kerap menjadi sorotan, mulai dari liburan keluarga, kelahiran anak-anak mereka, hingga kabar duka.
Dalam serial dokumenter I Am Georgina di Netflix, Georgina menceritakan pertemuan awal mereka ketika ia bekerja di toko Gucci. Ronaldo yang saat itu tertarik padanya kerap menjemput dengan mobil-mobil mewah, termasuk Bugatti, membuat rekan kerja Georgina terkejut.
Serial tersebut juga menampilkan momen sulit ketika mereka kehilangan bayi laki-laki mereka. Georgina menyebutnya sebagai “momen terbaik sekaligus terburuk dalam hidup,” dan mengaku Ronaldo-lah yang memberinya semangat untuk kembali menjalani hidup. (People/Z-2)
Al Nassr harus mengakui keunggulan tipis UD Almeria pada laga uji coba pramusim di UD Almeria Stadium, Senin (11/8) dini hari WIB. Laga Almeria vs Al Nassr berakhir dengan skor 3-2.
Lionel Messi yang meraih delapan gelar terakhir pada 2023, tidak masuk dalam daftar nominasi kali ini.
Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak hattrick dalam kemenangan 4-0 Al-Nassr atas Rio Ave di laga uji coba pramusim.
PENYERANG Chelsea, Joao Felix, dilaporkan semakin dekat dengan kepindahan ke klub Arab Saudi, Al-Nassr, menyusul rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo
Kabar duka itu mengejutkan mengingat Jota baru saja tampil membela Portugal dalam ajang UEFA Nations League dan merayakan kemenangan gelar bersama Ronaldo dan rekan-rekan setim lainnya.
Penyanyi Dua Lipa mengonfirmasi pertunangannya dengan aktor Callum Turner.
Model asal Kanada, Winnie Harlow, resmi bertunangan dengan bintang NBA Kyle Kuzma dalam sebuah lamaran mewah di Kepulauan Turks dan Caicos.
Demi Moore dengan bahagia merayakan pertunangan putri bungsunya, Tallulah Willis, dengan Justin Acee pada Hari Natal.
Penyanyi, Paris Jackson mengungkapkan berita perrtunangan dengan produser musik, Justin Long. Berita tersebut ia sampaikan dalam sebuah postingan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved