Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Thalatie K Yani
12/8/2025 08:28
Cristiano Ronaldo Resmi Bertunangan dengan Georgina Rodriguez
Setelah delapan tahun bersama, Cristiano Ronaldo resmi melamar Georgina Rodriguez.(Instagram)

CRISTIANO Ronaldo, 40, resmi melamar kekasihnya, Georgina Rodriguez, 31, setelah delapan tahun bersama. Kabar bahagia ini diumumkan Georgina melalui Instagram, dengan membagikan foto tangan mereka bertumpuk, memperlihatkan cincin berlian oval berukuran besar di jarinya.

"Ya, aku bersedia. Di kehidupan ini dan semua kehidupanku," tulis Georgina dalam keterangan foto.

Pasangan ini mulai berhubungan pada awal 2017. Mereka membesarkan lima anak: Cristiano Jr, 15, si kembar Eva Maria dan Mateo, 8, Alana, 7, serta Bella, 3. Mereka sebelumnya juga mengumumkan kehilangan bayi laki-laki, saudara kembar Bella, pada April 2022.

Baca juga : Almeria vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Dipecundangi Klub Divisi 2 La Liga

Keduanya pertama kali tampil bersama di ajang Best FIFA Football Awards di Zurich, Januari 2017. Sejak itu, hubungan mereka kerap menjadi sorotan, mulai dari liburan keluarga, kelahiran anak-anak mereka, hingga kabar duka.

Netflix

Dalam serial dokumenter I Am Georgina di Netflix, Georgina menceritakan pertemuan awal mereka ketika ia bekerja di toko Gucci. Ronaldo yang saat itu tertarik padanya kerap menjemput dengan mobil-mobil mewah, termasuk Bugatti, membuat rekan kerja Georgina terkejut.

Serial tersebut juga menampilkan momen sulit ketika mereka kehilangan bayi laki-laki mereka. Georgina menyebutnya sebagai “momen terbaik sekaligus terburuk dalam hidup,” dan mengaku Ronaldo-lah yang memberinya semangat untuk kembali menjalani hidup. (People/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
