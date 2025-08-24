Al-Nassr vs Al-Ahli: Al-Ahli Juara Piala Super Saudi, Ronaldo Cetak Gol ke-100

Al-Ahli berhasil menaklukkan Al-Nassr lewat drama adu penalti 5-3 pada final Piala Super Saudi.(Media Sosial X)

AL-AHLI berhasil menaklukkan Al-Nassr lewat drama adu penalti 5-3 pada final Piala Super Saudi di Hong Kong, Sabtu (23/8). Laga berakhir imbang 2-2 di waktu normal, dengan Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-100 bersama Al-Nassr namun gagal membawa timnya meraih trofi.

Ronaldo, 40, membuka keunggulan Al-Nassr pada menit ke-40 lewat eksekusi penalti setelah handball dilakukan Ali Majrashi. Gol tersebut menandai pencapaian istimewa, yakni gol ke-100 sang megabintang bersama klub asal Riyadh itu.

Namun, keunggulan Al-Nassr tak bertahan lama. Di masa tambahan babak pertama, Al-Ahli menyamakan kedudukan lewat Franck Kessie yang menuntaskan umpan terukur dari rekrutan anyar, Enzo Millot, untuk menaklukkan kiper Bento.

Baca juga : Debut Gemilang Joao Felix Antar Al Nassr ke Final Piala Super Saudi

Ketegangan meningkat di babak kedua. Ronaldo sempat menguji kiper Edouard Mendy dengan tembakan keras. Sementara Firas Al-Buraikan hampir membuat Al-Nassr kembali unggul namun tendangannya hanya membentur tiang.

Gol yang ditunggu Al-Nassr akhirnya datang pada menit ke-82 melalui Marcelo Brozovic yang memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Akan tetapi, Al-Ahli kembali membalas di menit ke-89. Roger Ibanez menanduk bola hasil sepak pojok Riyad Mahrez setelah Bento salah mengantisipasi arah bola.

Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. Al-Ahli tampil sempurna dengan mencetak semua lima tendangan. Meski Ronaldo sukses mengeksekusi penalti, satu penendang Al-Nassr gagal sehingga kemenangan mutlak menjadi milik Al-Ahli.

Trofi ini menjadi gelar Piala Super Saudi kedua bagi Al-Ahli, menegaskan dominasi mereka setelah sebelumnya juga menjuarai Liga Champions Asia tahun ini. (The Arab News/Z-2)