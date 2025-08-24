Headline
Mengusut Pangkal Kisruh Royalti

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.

Al-Nassr vs Al-Ahli: Al-Ahli Juara Piala Super Saudi, Ronaldo Cetak Gol ke-100

Thalatie K Yani
24/8/2025 06:06
Al-Nassr vs Al-Ahli: Al-Ahli Juara Piala Super Saudi, Ronaldo Cetak Gol ke-100
Al-Ahli berhasil menaklukkan Al-Nassr lewat drama adu penalti 5-3 pada final Piala Super Saudi.(Media Sosial X)

AL-AHLI berhasil menaklukkan Al-Nassr lewat drama adu penalti 5-3 pada final Piala Super Saudi di Hong Kong, Sabtu (23/8). Laga berakhir imbang 2-2 di waktu normal, dengan Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-100 bersama Al-Nassr namun gagal membawa timnya meraih trofi.

Ronaldo, 40, membuka keunggulan Al-Nassr pada menit ke-40 lewat eksekusi penalti setelah handball dilakukan Ali Majrashi. Gol tersebut menandai pencapaian istimewa, yakni gol ke-100 sang megabintang bersama klub asal Riyadh itu.

Namun, keunggulan Al-Nassr tak bertahan lama. Di masa tambahan babak pertama, Al-Ahli menyamakan kedudukan lewat Franck Kessie yang menuntaskan umpan terukur dari rekrutan anyar, Enzo Millot, untuk menaklukkan kiper Bento.

Ketegangan meningkat di babak kedua. Ronaldo sempat menguji kiper Edouard Mendy dengan tembakan keras. Sementara Firas Al-Buraikan hampir membuat Al-Nassr kembali unggul namun tendangannya hanya membentur tiang.

Gol yang ditunggu Al-Nassr akhirnya datang pada menit ke-82 melalui Marcelo Brozovic yang memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Akan tetapi, Al-Ahli kembali membalas di menit ke-89. Roger Ibanez menanduk bola hasil sepak pojok Riyad Mahrez setelah Bento salah mengantisipasi arah bola.

Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. Al-Ahli tampil sempurna dengan mencetak semua lima tendangan. Meski Ronaldo sukses mengeksekusi penalti, satu penendang Al-Nassr gagal sehingga kemenangan mutlak menjadi milik Al-Ahli.

Trofi ini menjadi gelar Piala Super Saudi kedua bagi Al-Ahli, menegaskan dominasi mereka setelah sebelumnya juga menjuarai Liga Champions Asia tahun ini. (The Arab News/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
