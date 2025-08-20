Debut Gemilang Joao Felix Antar Al Nassr ke Final Piala Super Saudi

Joao Felix merayakan gol bersama Cristiano Ronaldo(Saudi Pro League)

Joao Felix langsung mencuri perhatian di laga debutnya bersama Al Nassr. Pemain asal Portugal itu mencetak gol penentu kemenangan saat timnya menang atas Al Ittihad pada semifinal Piala Super Saudi di Hong Kong, Selasa (19/8). Laga Al Nassr vs Al Ittihad berakhir dengan skor 2-1.

Al Nassr sebenarnya sempat unggul lebih dulu di menit ke-10 melalui aksi Sadio Mane. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan enam menit.

Al Ittihad membalas lewat kerja sama apik Mario Mitaj, Moussa Diaby, dan Steven Bergwijn yang menuntaskan peluang di dalam kotak penalti. Situasi semakin sulit bagi Al Nassr ketika pada menit ke-25 Mane mendapat kartu merah.

Meski kalah jumlah pemain, Al Nassr justru kembali unggul pada menit ke-60. Cristiano Ronaldo yang lepas dari kawalan di sisi kanan kotak penalti memilih mengirim umpan matang ketimbang menembak sendiri.

Bola sodorannya disambut Joao Felix yang dengan tenang menaklukkan kiper lawan dari jarak dekat. Beberapa menit kemudian, Felix sempat mencetak gol indah dari luar kotak penalti namun dianulir karena terjadi pelanggaran lebih dulu. Felix bahkan hampir menambah gol setelah melewati kiper tetapi sepakannya hanya mengenai tiang gawang.

Al Ittihad yang menguasai hampir dua pertiga jalannya pertandingan gagal memanfaatkan dominasinya. Kesempatan terbaik hadir di masa tambahan waktu ketika Saleh Al-Shehri mendapat peluang emas dari jarak dekat, tetapi sundulannya tepat mengarah ke kiper.

Dengan hasil itu, Al Nassr memastikan tiket ke final Piala Super Saudi. Mereka akan menunggu pemenang antara Al Qadsiah dan Al Ahli yang bentrok di semifinal kedua. (E-3)