Tekuk Al-Ittihad 2-1, Al-Nassr Melaju ke Final Piala Super Saudi

Para pemain Al Nassr(Instagram Alnassr)

KARTU merah yang diberikan wasit kepada Sadio Mane, membuat Al Nassr harus bermain dengan 10 pemain dalam laga semifinal melawan Al Ittihad di Hong Kong Stadium, Selasa (19/8) malam WIB. Meski begitu, Al Nassr tetap mengukuhkan posisinya dengan mempertahankan keunggulan 2-1 dari Al Ittihad hingga laga usai. Dengan demikian, Al Nassr dipastikan melaju ke final Piala Super Saudi.

Al Nassr membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui tendangan voli Sadio Mane setelah memanfaatkan umpan akurat dari Marcelo Brozovic. Namun, keunggulan itu hanya bertahan enam menit. Al Ittihad menyamakan kedudukan melalui gol Steven Bergwijn, yang menyelesaikan umpan tarik dari Moussa Diaby pada menit ke-16. Laga menjadi lebih sulit bagi Al Nassr saat Mane diusir wasit pada menit ke-25 setelah dianggap menginjak kiper Al-Ittihad, Hamed Al Shanqiti.

Meski demikian, Al Nassr tetap berjuang. Pada injury time babak pertama, Cristiano Ronaldo mendapat peluang lewat tendangan bebas di depan kotak penalti, tapi sepakannya melambung di atas mistar. Pada babak kedua, Al Nassr memulihkan keunggulan berkat gol Joao Felix pada menit ke-61. Gol ini sempat diwarnai kontroversi karena dugaan offside Ronaldo, tetapi setelah pengecekan VAR, gol ini sah.

Empat menit berselang, Felix kembali mencetak gol, tetapi kali ini wasit menganulirnya setelah VAR memutuskan adanya pelanggaran oleh Ronaldo terhadap Fabinho. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Al Nassr lolos ke final. Mereka kini menanti pemenang semifinal lainnya antara Al Qadsiah dan Al Ahli, Rabu (20/8) malam.(Ant/M-2)