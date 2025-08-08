Al Nassr vs Rio Ave: Ronaldo Cetak Hattrick, Al-Nassr Hajar Rio Ave 4-0

Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak hattrick dalam kemenangan 4-0 Al-Nassr atas Rio Ave di laga uji coba pramusim. (Media Sosial X)

CRISTIANO Ronaldo kembali membuktikan usia hanyalah angka. Bintang berusia 40 tahun itu mencetak hattrick dalam kemenangan telak 4-0 Al-Nassr atas Rio Ave dalam laga persahabatan pramusim di Estadio do Algarve.

Tampil gemilang sepanjang musim 2024–2025 dengan torehan 25 gol dan gelar top skor Liga Pro Saudi, Ronaldo tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ia langsung menjadi pusat perhatian dalam laga uji coba tersebut.

Al-Nassr membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat gol Mohamed Simakan yang memanfaatkan umpan sundulan Joao Felix untuk menaklukkan kiper Rio Ave, Cezary Miszta.

Menjelang turun minum, Ronaldo menggandakan keunggulan timnya lewat penyelesaian tajam di tiang dekat setelah bekerja sama apik dengan Joao Felix di dalam kotak penalti.

Pada babak kedua, Al-Nassr mendapat hadiah penalti di menit ke-63 setelah Nelson Abbey melakukan handball di area terlarang. Ronaldo memilih memberikan kesempatan kepada Sadio Mane, namun tendangan Mane terlalu lemah dan berhasil ditepis oleh Miszta.

Namun, hanya 16 detik setelah kegagalan penalti tersebut, Ronaldo kembali mencetak gol lewat sundulan. Ia memanfaatkan bola liar di depan gawang.

Lima menit berselang, Joao Felix kembali berperan penting dengan menciptakan penalti setelah dilanggar Abbey di kotak terlarang. Kali ini, Ronaldo sendiri yang mengeksekusi dan sukses mencetak gol ketiganya dalam laga tersebut.

Statistik Menegaskan Dominasi Ronaldo

Performa Ronaldo dalam pertandingan ini memperlihatkan dirinya masih menjadi sosok vital di skuad Al-Nassr. Ia mencatatkan enam tembakan, lima di antaranya tepat sasaran, serta menyumbang angka expected goals (xG) sebesar 1,34 dari total tim 2,9.

Joao Felix juga menunjukkan performa menjanjikan dalam laga keduanya bersama Al-Nassr. Pemain yang sempat membela Chelsea itu menjadi kreator utama dengan menciptakan tiga peluang, mengirim 25 umpan ke sepertiga akhir lapangan, dan memenangi 12 duel, terbanyak di antara semua pemain di lapangan. (Fotmob/Z-2)