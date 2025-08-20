Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Tidak Egois, Cristiano Ronaldo Bantu Joao Felix Cetak Gol Perdana untuk Al Nassr

Penyerang Al Nassr Cristiano Ronaldo dan Joao Felix melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Al Ittihad di laga semifinal Piala Super Arab Saudi.(AFP/WUN SUEN)

CRISTIANO Ronaldo menunjukkan sisi tidak egoisnya ketika membantu Joao Felix mencetak gol perdana bersama Al Nassr. Momen itu terjadi pada laga semifinal Piala Super Arab Saudi ketika Al Nassr menghadapi Al Ittihad, yang digelar di Hong Kong, Selasa (19/8).

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Al Ittihad lebih dulu unggul melalui mantan bintang Tottenham Hotspur, Steven Bergwijn.

Namun, Sadio Mane berhasil menyamakan kedudukan bagi Al Nassr sebelum babak pertama usai. Kedudukan 1-1 membuat laga semakin terbuka di paruh kedua.

Baca juga : Tekuk Al-Ittihad 2-1, Al-Nassr Melaju ke Final Piala Super Saudi

Puncak drama datang pada menit ke-77. Mendapat ruang tembak di depan gawang, Ronaldo yang biasanya dikenal tajam justru memilih memberikan umpan matang kepada Felix.

Tanpa kesulitan, pemain asal Portugal itu menyambar bola dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk Al Nassr.

Keputusan Ronaldo yang lebih memilih mengoper ketimbang menembak sendiri menjadi sorotan mengingat reputasinya sebagai pencetak gol ulung.

Baca juga : Al Nassr vs Rio Ave: Ronaldo Cetak Hattrick, Al-Nassr Hajar Rio Ave 4-0

Kemenangan itu memastikan langkah Al Nassr ke final Piala Super menghadapi pemenang antara Al Qadisiyah dan Al Ahli. Namun, mereka harus tampil tanpa Sadio Mane yang diusir wasit akibat pelanggaran keras di babak pertama.

Final kali ini akan menjadi kesempatan keenam bagi Al Nassr tampil di partai puncak Piala Super Arab Saudi. 

Sebelumnya, mereka dua kali meraih gelar pada 2019 dan 2020, serta tiga kali finis sebagai runner up pada 2014, 2015, dan 2024. (Z-1)



