Almeria vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Dipecundangi Klub Divisi 2 La Liga

Al Nassr harus mengakui keunggulan tipis UD Almeria pada laga uji coba pramusim di UD Almeria Stadium, Senin (11/8) dini hari WIB. Laga Almeria vs Al Nassr berakhir dengan skor 3-2.

Cristiano Ronaldo menjadi bintang utama di babak pertama lewat sumbangan dua golnya. Sayangnya, penampilan impresif sang mega bintang tak cukup membawa timnya terhindar dari kekalahan.

Partai ini menjadi bagian dari persiapan skuad asuhan Luís Castro menjelang bergulirnya Liga Pro Saudi musim baru. Menghadapi wakil Segunda Division Spanyol, Al Nassr sempat tampil percaya diri dan mampu mengimbangi permainan tuan rumah di paruh awal laga.

Namun, sejumlah pergantian pemain di jeda babak membuat alur serangan mereka menurun drastis, yang akhirnya dimanfaatkan Almeria untuk membalikkan keadaan.

Ronaldo Menggila di Babak Pertama

Almeria membuka keunggulan cepat di menit ke-6 lewat gol Sergio Arribas setelah menerima umpan matang dari Leo Baptistao. Meski tertinggal, Al Nassr merespons dengan baik. Kerja sama apik Ayman Yahya dan Sadio Mane berujung umpan manis untuk Ronaldo, yang tanpa kesulitan menuntaskan peluang dari jarak dekat untuk menyamakan skor.

Tak lama berselang, Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui titik putih, setelah dirinya dijatuhkan kiper Alvaro Fernandez di kotak penalti. Eksekusi tenangnya membuat Al Nassr berbalik unggul 2-1 hingga turun minum.

Antiklimaks bagi Al Nassr

Memasuki babak kedua, performa Al Nassr menurun. Kesalahan antisipasi Nawaf Al-Aqidi terhadap umpan terobosan dimanfaatkan Adrian Embarba untuk mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan ke gawang kosong.

Embarba kembali menghukum lini belakang Al Nassr tak lama kemudian, kali ini dengan tembakan keras ke pojok atas gawang memanfaatkan assist Arribas, membuat skor berbalik menjadi 3-2 untuk Almeria.

Meski sempat mendapat peluang emas di penghujung laga melalui Joao Felix, Al Nassr gagal mencetak gol tambahan dan harus pulang dengan kekalahan dari markas klub kasta kedua Spanyol tersebut. (E-3)