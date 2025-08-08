Rio Ave FC Selesaikan Pramusim di Algarve, Kalah 0-4 dari Al Nassr

Headline
PRAMUSIM Rio Ave FC berakhir Kamis (7/8) dengan pertandingan persahabatan melawan Al Nassr, tim asal Arab Saudi, yang merupakan pertemuan pertama kedua tim.
Sebelum kejuaraan resmi dimulai, Sotiris Silaidopoulos berkesempatan menguji tim melawan lawan tangguh yang dipimpin oleh pemain internasional Portugal, Cristiano Ronaldo dan João Félix.
Tim Arab Saudi menang 4-0 dalam hasil yang mengecewakan, karena Rioavistas juga memiliki beberapa peluang di depan gawang, terutama melalui Clayton dan Nikos. Miszta juga menyelamatkan penalti dari Sadio Mané.
Rio Ave FC kini akan mempersiapkan debut mereka di Liga Portugal Betclic 25/26, dengan pertandingan putaran ke-2, di Stadion Rio Ave FC, melawan Nacional da Madeira.
Miszta, Vrousai, Ntoi, Panzo, Biara Nelson, Nikos, Bakoulas, Aguilera, Olinho, André Luiz dan Clayton.
Pemain cadangan:
João Novais, Zoabi, Papakanellos, João Tomé, João Graça, Petrasso, Lomboto dan Valentim. (H-2)
Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak hattrick dalam kemenangan 4-0 Al-Nassr atas Rio Ave di laga uji coba pramusim.
Di Al Nassr, Joao Felix akan bekerja bersama dua kompatriotnya yaitu pelatih Jorge Jesus dan Cristiano Ronaldo.
PENYERANG Chelsea, Joao Felix, dilaporkan semakin dekat dengan kepindahan ke klub Arab Saudi, Al-Nassr, menyusul rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus kembali ke sepak bola Arab Saudi setelah sebelumnya melatih rival Al Nassr, Al Hilal, dalam dua periode (2018-2019 dan 2023-2025).
MEGABINTANG Portugal, Cristiano Ronaldo, menyatakan bahwa ambisinya belum mengenal batas usai resmi menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun bersama klub Arab Saudi, Al Nassr.
