Rio Ave FC Selesaikan Pramusim di Algarve, Kalah 0-4 dari Al Nassr

PRAMUSIM Rio Ave FC berakhir Kamis (7/8) dengan pertandingan persahabatan melawan Al Nassr, tim asal Arab Saudi, yang merupakan pertemuan pertama kedua tim.

Sebelum kejuaraan resmi dimulai, Sotiris Silaidopoulos berkesempatan menguji tim melawan lawan tangguh yang dipimpin oleh pemain internasional Portugal, Cristiano Ronaldo dan João Félix.

Tim Arab Saudi menang 4-0 dalam hasil yang mengecewakan, karena Rioavistas juga memiliki beberapa peluang di depan gawang, terutama melalui Clayton dan Nikos. Miszta juga menyelamatkan penalti dari Sadio Mané.

Rio Ave FC kini akan mempersiapkan debut mereka di Liga Portugal Betclic 25/26, dengan pertandingan putaran ke-2, di Stadion Rio Ave FC, melawan Nacional da Madeira.

Line up Rio Ave FC:

Miszta, Vrousai, Ntoi, Panzo, Biara Nelson, Nikos, Bakoulas, Aguilera, Olinho, André Luiz dan Clayton.

Pemain cadangan:

João Novais, Zoabi, Papakanellos, João Tomé, João Graça, Petrasso, Lomboto dan Valentim. (H-2)

