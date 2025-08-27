Taylor Swift dan Travis Kelce resmi bertunangan. Pemberitahuan itu disampaikan dalam unggahan bersama di Instagram.(Instagram)

TAYLOR Swift dan Travis Kelce resmi bertunangan! Penyanyi hits Cruel Summer dan tight end Kansas City Chiefs, mengumumkan kabar bahagia ini melalui unggahan bersama di Instagram, Selasa (26/8), lengkap dengan foto-foto momen proposal romantis di taman yang dipenuhi bunga.

“Guru bahasa Inggrismu dan gurumu di gym akan menikah 🧨,” tulis Swift dalam caption unggahannya.

Kelce melamar Swift dengan cincin yang ia desain sendiri bersama Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry. Batu permata berpotongan Old Mine brilliant cut ini menjadi sorotan dalam foto-foto pengumuman pertunangan mereka.

Baca juga : Taylor Swift Ungkap Makna Warna Oranye dan “Easter Egg” di Album Terbaru

Foto pertama menunjukkan Kelce berlutut saat melamar, sementara Swift menempelkan tangannya di wajah sang kekasih dengan penuh kasih. Foto-foto lain menampilkan pasangan ini berpelukan dan duduk di bangku di bawah teralis bunga bernuansa pink dan putih.

Hubungan Mereka Terbuka Lewat Podcast dan Kehidupan Sehari-hari

Awal bulan ini, Swift memulai debutnya di New Heights podcast, yang mencatat rekor dunia untuk “jumlah penonton terbanyak secara bersamaan untuk podcast di YouTube” dengan 1,3 juta penonton pada 13 Agustus. Selain mengumumkan album studio ke-12-nya, The Life of a Showgirl, Swift juga membahas hubungannya dengan Kelce, termasuk isyarat bahwa mereka sudah tinggal bersama.

Baca juga : Taylor Swift Ungkap Kisah Awal Hubungan dan Perubahan Pandangannya soal Dunia NFL

“Saya tahu dia bukan orang gila saat pertama kali kami bicara. Dia benar-benar mengenal saya dengan cara yang sangat alami, murni, dan normal,” ujar Swift, menambahkan bahwa Kelce bisa membuatnya tertawa seketika atas hal-hal biasa.

Swift menggambarkan Kelce sebagai “penambah semangat bagi semua orang di sekitarnya.” Ia menghargai sikapnya yang “tidak menghakimi” meski dia tidak mengetahui dunia yang digeluti Swift.

Kelce sendiri sempat membagikan momen manis di Instagram pada Juli 2025, menampilkan foto-foto mereka mengenakan pakaian serasi dan menghabiskan waktu bersama teman-teman selama offseason. Salah satu foto menampilkan Swift mencoba kacamata hitam tebal milik Kelce, sementara pasangan ini juga mengenakan topi baseball serasi bertuliskan “captain” dan “first mate.” Mereka bahkan melakukan getaway romantis di Montana, lengkap dengan foto berdua mengenakan topi hitam-putih yang serasi.

Awal Hubungan yang Romantis dan Terbuka untuk Publik

Kisah cinta Swift dan Kelce bermula pada Juli 2023, ketika Kelce menonton Eras Tour Swift di Arrowhead Stadium. Beberapa minggu kemudian, Kelce mengakui sempat gagal bertemu langsung dengan Swift untuk menyerahkan gelang persahabatan yang dibuatnya.

Pasangan ini mulai memicu rumor kencan saat Swift hadir secara mengejutkan di pertandingan Chiefs pada September 2023, menonton dari suite bersama ibu Kelce, Donna. Mereka juga terlihat berjalan keluar bersama setelah pertandingan. Swift mengungkapkan mereka sudah mulai “hang out” jauh sebelum publik mengetahui, sehingga memiliki waktu untuk saling mengenal secara pribadi.

Pasangan ini juga terlihat bersama di New York City, menghadiri Saturday Night Live, dan menghadiri pesta liburan Chiefs di Kansas City pada Desember 2023. Menurut sumber PEOPLE pada akhir Oktober, hubungan mereka “cepat menjadi lebih serius,” dengan kecocokan nilai kerja, kehidupan, dan ikatan keluarga yang kuat.

Momen-momen Bersama yang Menarik Perhatian Publik

Swift menghadiri beberapa pertandingan Chiefs, termasuk saat tim memenangkan Super Bowl 2024 di Februari. Pasangan ini bahkan berbagi ciuman perayaan di lapangan. Kelce juga mengikuti beberapa tur Eras Tour internasional Swift, termasuk di Australia, Singapura, dan Eropa. Pada Juni, Kelce muncul mengejutkan di panggung London, bergabung dalam koreografi latar Swift, dan pasangan ini sempat berfoto bersama Pangeran William, Pangeran George, dan Putri Charlotte.

Kelce menyatakan kebanggaannya atas hubungan mereka, meski tetap menjaga privasi. Dalam podcast, ia juga menyinggung bahwa lagu Swift “So High School” dari album Tortured Poets Department berkaitan dengan hubungan mereka. Selama tur Eras, Swift sering menyebut Kelce dan timnya dalam lirik lagu “Karma,” membuat penonton bersorak lebih meriah.

Meskipun Kelce tidak hadir di final tur Swift di Vancouver pada 8 Desember, ia mengejutkan Swift beberapa hari kemudian dengan pesta bertema Eras Tour, lengkap dengan gelang persahabatan dan topi ikonik “22.” (People/Z-2)