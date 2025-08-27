Trump Beri Ucapan Mengejutkan atas Pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce

Presiden AS Donald Trump berikan reaksi tak terduga atas kabar pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce.(Instagram)

PRESIDEN Donald Trump memberikan reaksi yang tak terduga terhadap kabar pertunangan Taylor Swift dan bintang NFL Travis Kelce.

Dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung pada Selasa, 26 Agustus, tak lama setelah pasangan itu mengumumkan kabar bahagia mereka, Trump ditanya wartawan soal tanggapannya.

“Saya mendoakan mereka banyak keberuntungan,” ujar Trump, 79. “Saya pikir Travis pemain hebat sekaligus pria baik, dan Taylor orang yang luar biasa. Jadi saya berharap yang terbaik untuk mereka.”

Pernyataan hangat ini cukup mengejutkan, mengingat Trump selama ini dikenal kerap menyerang Swift lewat unggahan di platform Truth Social, terutama setelah sang penyanyi terang-terangan mendukung kandidat Demokrat dalam dua pemilu terakhir. Pada 2024, misalnya, tak lama setelah Swift menyatakan dukungan untuk Kamala Harris, Trump bahkan menulis: “I HATE TAYLOR SWIFT!”

Meski begitu, kini Trump memilih nada berbeda. Ia menyampaikan selamat, di saat Swift dan Kelce.

Kabar pertunangan mereka diumumkan lewat unggahan Instagram bersama, menampilkan foto-foto Kelce berlutut di taman penuh bunga dengan cincin berlian antik yang dirancang khusus. Swift menulis caption: “Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨.”

Sebelumnya, keduanya sempat membagikan kisah cinta mereka di podcast New Heights. Swift mengaku tersentuh oleh “gestur romantis gila” Kelce yang sempat mencoba menemuinya di konser Eras Tour dengan membawa gelang persahabatan berisi nomor teleponnya.

“Saya berpikir, kalau dia bukan orang gila, maka ini seperti lagu-lagu yang saya tulis sejak remaja jadi nyata,” ujar Swift.

Kelce pun berseloroh bahwa ia menggunakan daftar lagu Eras Tour sebagai “panduan” untuk menaklukkan hati Swift. “Saya duduk di sana mendengarkan setiap lagu dan tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya pria paling beruntung di dunia.”

Swift menutup, “Itu memang gila, tapi berhasil. Dan saya bersyukur itu berhasil.” (People/Z-2)