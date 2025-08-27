Cincin Pertunangan Taylor Swift Bernilai Rp8,6 Miliar

Cincin pertunangan Taylor Swift yang didesain Travis Kelce diperkirakan mencapai Rp8,6 miliar.(Instagram)

MAJALAH Brides membahas cincin pertunangan baru Taylor Swift yang disebut-sebut bernilai fantastis. Harganya mencapai sekitar US$550 ribu atau setara Rp8,6 miliar.

Menurut Benjamin Khordipour dari Estate Diamond Jewellery, cincin itu bergaya Victorian dengan berlian cushion-cut kuno seberat delapan karat. Cincin tersebut dibuat dengan tangan menggunakan emas kuning 18 karat, dihiasi berlian kecil dan ukiran detail yang memperkuat kesan antik nan elegan.

Konsep Pernikahan intim

Sejalan dengan gaya cincinnya yang unik dan klasik, perencana acara selebriti asal California Selatan, Katie Brundige, memperkirakan Swift akan memilih konsep pernikahan yang intim dan penuh makna pribadi bersama Travis Kelce.

“Cincinnya tidak biasa. Indah, bernuansa abadi, dan sangat berharga. Saya rasa pernikahannya juga akan tercipta dengan nuansa serupa, elevated namun tetap personal,” jelas Brundige.

Ia juga memprediksi Taylor akan mengatur banyak hal secara internal bersama timnya sendiri. Hal itu mengingat pengalaman buruk saat bekerja dengan pihak luar, seperti kekacauan Ticketmaster ketika penjualan tiket tur The Eras Tour pada 2022.

“Menurut saya, ini adalah salah satu momen terbesar dalam hidupnya. Dia akan sangat terlibat langsung, dan bukan mustahil kalau ia memilih orang-orang yang belum pernah kita dengar namanya sebelumnya untuk membantu merancang pernikahannya,” tambah Brundige. (BBC/Z-2)