Taylor Swift dan Travis Kelce Pecahkan Rekor Dunia, Podcast Terbanyak Ditonton di Youtube

Taylor Swift dan Travis Kelce(AFP/DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

NAMA Taylor Swift sudah tidak asing lagi ketika ia memecahkan rekor dunia lewat musiknya. Namun, kini dia menambahkan pencapaian baru saat tampil dalam podcast di New Heights, podcast yang dipandu kekasihnya, yang merupakan bintang football NFL, Travis Kelce, dan saudaranya, Jason. Podcast itu pun sukses membuat semua orang heboh.

Para penggemar sangat antusias menyambut episode ini. Sebab, di episode inilah keduanya memberikan gambaran mendalam tentang hubungan romantis mereka. Klip-klip yang menampilkan Travis Kelce merayakan kesuksesannya, mereka menceritakan kisah pertemuan mereka, dengan cepat menjadi viral.

Guinness World Records pun mencatat podcast New Heights episode Taylor Swift adalah podcast di Youtube yang memiliki jumlah penonton terbanyak dalam waktu bersamaan pada 13 Agustus, dengan total 1,3 juta penonton.

Baca juga : Cincin Tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce Jadi Sorotan

“Kami kini dapat mengumumkan bahwa episode tersebut juga berhasil memecahkan rekor dunia. Dengan total 1,3 juta penonton bersamaan pada 13 Agustus, episode ini meraih rekor penonton bersamaan terbanyak untuk podcast di YouTube,” bunyi pernyataan Guinness World Records, dikutip Media Indonesia, Rabu (27/8).

Saat artikel ini ditulis, episode podcast yang berjudul Taylor Swift on Reclaiming Her Masters, Wrapping The Eras Tour, and The Life of a Showgirl telah ditonton lebih dari 21 juta kali di Youtube.

Episode berdurasi dua jam ini adalah momen langka bagi para penggemar. Sudah bertahun-tahun sejak Taylor duduk untuk wawancara semendalam itu.

Taylor Swift dan Travis Kelce pun kini telah resmi bertunangan. Swift mengumumkannya via Instagramnya, lengkap dengan foto-foto momen romantis di taman yang dipenuhi bunga. (Z-1)