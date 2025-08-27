Taylor Swift dan Travis Kelce Pecahkan Rekor Dunia, Podcast Terbanyak Ditonton di Youtube

Headline
NAMA Taylor Swift sudah tidak asing lagi ketika ia memecahkan rekor dunia lewat musiknya. Namun, kini dia menambahkan pencapaian baru saat tampil dalam podcast di New Heights, podcast yang dipandu kekasihnya, yang merupakan bintang football NFL, Travis Kelce, dan saudaranya, Jason. Podcast itu pun sukses membuat semua orang heboh.
Para penggemar sangat antusias menyambut episode ini. Sebab, di episode inilah keduanya memberikan gambaran mendalam tentang hubungan romantis mereka. Klip-klip yang menampilkan Travis Kelce merayakan kesuksesannya, mereka menceritakan kisah pertemuan mereka, dengan cepat menjadi viral.
Guinness World Records pun mencatat podcast New Heights episode Taylor Swift adalah podcast di Youtube yang memiliki jumlah penonton terbanyak dalam waktu bersamaan pada 13 Agustus, dengan total 1,3 juta penonton.
“Kami kini dapat mengumumkan bahwa episode tersebut juga berhasil memecahkan rekor dunia. Dengan total 1,3 juta penonton bersamaan pada 13 Agustus, episode ini meraih rekor penonton bersamaan terbanyak untuk podcast di YouTube,” bunyi pernyataan Guinness World Records, dikutip Media Indonesia, Rabu (27/8).
Saat artikel ini ditulis, episode podcast yang berjudul Taylor Swift on Reclaiming Her Masters, Wrapping The Eras Tour, and The Life of a Showgirl telah ditonton lebih dari 21 juta kali di Youtube.
Episode berdurasi dua jam ini adalah momen langka bagi para penggemar. Sudah bertahun-tahun sejak Taylor duduk untuk wawancara semendalam itu.
Taylor Swift dan Travis Kelce pun kini telah resmi bertunangan. Swift mengumumkannya via Instagramnya, lengkap dengan foto-foto momen romantis di taman yang dipenuhi bunga. (Z-1)
Hingga saat ini unggahan tersebut mendapat hampir 30 juta like Instagram. Dalam unggahannya Taylor Swift dan Travis Kelce menuliskan bahwa mereka akan segera menikah.
Nama Taylor Swift dan Travis Kelce belakangan sering jadi sorotan, bukan hanya karena hubungan asmara keduanya, tetapi juga karena perbedaan mencolok dalam hal kekayaan bersih
Taylor Swift dan bintang NFL Kansas City Chiefs, Travis Kelce, resmi bertunangan! Kabar bahagia ini diumumkan langsung lewat unggahan Instagram.
Lautner membagikan ulang (repost) sebuah unggahan di akun Instagramnya yang pertama kali dibagikan oleh NFL yang menampilkan kolase foto Swift dan Kelce
Kabar bahagia datang dari dunia hiburan internasional. Penyanyi pop dunia Taylor Swift resmi bertunangan dengan bintang NFL Travis Kelce pada 26 Agustus 2025.
Kisah cinta Taylor Swift & Travis Kelce dari gelang persahabatan hingga pertunangan 2025. Simak timeline lengkap perjalanan romansa mereka di sini.
Taylor Swift akan tampil perdana di podcast New Heights Rabu (13/8), yang dipandu kekasihnya, Travis Kelce, bersama sang kakak, Jason Kelce.
Taylor Swift umumkan album ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl di podcast New Heights milik Travis Kelce dan Jason Kelce.
