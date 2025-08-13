Taylor Swift Umumkan Album Baru The Life of a Showgirl

Taylor Swift umumkan album ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl di podcast New Heights milik Travis Kelce dan Jason Kelce.(New Height)

TAYLOR Swift secara mengejutkan mengumumkan album studio ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl. Pengumuman ini dilakukan dengan cara dramatis melalui hitung mundur di situs resminya yang berakhir tepat pukul 12:12 a.m. waktu setempat.

Dalam cuplikan video di Instagram, yang menampilkan penampilan Swift di podcast New Heights milik Travis Kelce dan Jason Kelce. Penyanyi peraih Grammy itu membuka koper hijau mint bertuliskan inisial “TS” dan berkata, “Ini adalah album baru saya.” Swift belum mengungkap tanggal rilis atau detail lainnya, namun menjanjikan informasi lebih lanjut saat episode penuh podcast tersebut tayang pada Rabu malam.

Di set New Heights, terlihat tumpukan buku berwarna oranye yang menampilkan karya Jean-Michel Basquiat, Marc Chagall, dan Ruth Asawa. Buku-buku itu diduga menjadi inspirasi atau referensi dalam musik barunya. Warna oranye juga menjadi tema visual album, yang bahkan diterapkan pada pencahayaan Empire State Building di New York sebagai simbol “era” baru Swift.

Seperti kebiasaannya menyisipkan “Easter eggs” sebelum perilisan. Swift memicu spekulasi besar di kalangan penggemar sehari sebelumnya dengan unggahan 12 foto di Instagram disertai keterangan, “Thinking about when she said ‘See you next era…’”

Album usai Eras Tour

Album The Life of a Showgirl menjadi rilisan baru pertama Swift sejak menuntaskan tur Eras Tour pada Desember lalu. Album ini sudah bisa dipesan di situs resminya dalam format vinil, kaset, dan CD.

Karya terakhirnya, The Tortured Poets Department (2024), merupakan album ganda berisi 31 lagu yang diumumkan di tengah Eras Tour. Bedanya, album kali ini dirilis setelah Swift resmi memiliki kembali seluruh katalog musiknya. Pada Mei lalu, ia mengumumkan telah membeli hak master rekamannya secara penuh dari Shamrock Capital.

Kontroversi penjualan itu mendorong Swift untuk merekam ulang album lamanya dan merilis versi baru bertajuk Taylor’s Version, termasuk Red, Speak Now, Fearless, dan 1989, yang masing-masing dilengkapi lagu-lagu “From the Vault” yang sebelumnya belum pernah dirilis. (CNN/Z-2)