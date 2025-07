Travis Kelce Unggah Momen Romantas Selama Liburan dengan Taylor Swift di Instagram

Travis Kelce dan Taylor Swift(Instagram)

TRAVIS Kelce tampaknya semakin nyaman menunjukkan kisah cintanya dengan Taylor Swift. Bintang Kansas City Chiefs itu akhirnya menampilkan sang kekasih di Instagram pribadinya. Dalam satu foto Taylor muncul dua kali, di sampingnya dan sebagai wallpaper ponsel Kelce.

Dalam unggahan carousel berisi 13 foto pada Kamis (24/7), Swift terlihat di beberapa momen spesial bersama Kelce. Di slide ketiga, keduanya duduk berdampingan di meja makan. Penggemar bermata jeli juga menangkap detail menarik: wallpaper ponsel Kelce adalah foto hitam-putih Swift, sementara ponsel Swift yang ada di meja tampak menampilkan foto pasangan tersebut.

Kelce menulis keterangan singkat, “Had some adventures this offseason, kept it 💯,” yang menandakan liburan mereka penuh petualangan.

Momen Romantis dan Santai

Foto pertama menampilkan pasangan ini mengenakan busana putih senada sambil bersantai di luar ruangan. Mereka juga berpose lucu dengan topi pelaut; Kelce bertuliskan “captain” dan Swift “first mate.”

Foto lainnya memperlihatkan Kelce bersama sang kakak, Jason Kelce, tampil di panggung acara musik. Ada juga potret liburan musim dingin bersama teman-teman, hingga perjalanan ke lokasi tropis yang hangat di dalam gua. Unggahan itu ditutup dengan foto romantis mereka berdua di arena seluncur es.

Akun podcast New Heights milik Travis dan Jason ikut mengomentari unggahan itu dengan kalimat, “Offseason done right 👏👏👏”

Taylor Siap Dukung Musim Baru NFL

Hubungan Travis dan Taylor terjalin sejak Oktober 2023 dan mereka pertama kali tampil bersama di karpet merah pada Juni 2025. Setelah tur Eras Tour berakhir, keduanya kini memiliki lebih banyak waktu bersama.

Seorang sumber mengatakan kepada People bahwa Swift sangat antusias menyambut musim baru NFL. “Taylor tidak hanya senang mendukung Travis, tapi ini pertama kalinya sejak mereka berpacaran dia tak perlu mengatur jadwal tur yang padat,” ujar sumber tersebut. “Musim ini akan benar-benar berbeda. Dia bisa lebih fokus mendukungnya tanpa harus bolak-balik antarnegara.”

WNBA star Caitlin Clark bahkan sempat ditanya apakah pasangan ini akan menonton salah satu pertandingan Indiana Fever. “Aku berharap begitu. Tapi aku rasa mereka sedang menikmati waktu santai jauh dari sorotan. Yang jelas mereka akan tetap mendukung dari mana pun,” ujarnya kepada USA Today. (People/Z-2)