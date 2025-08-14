Taylor Swift Ungkap Momen Emosional Saat Resmi Miliki Kembali Lagu-Lagu Lama

Taylor Swift mengungkapkan momen emosionalnya saat ia resmi membeli kembali katalog lagunya.(New Height)

PENYANYI Taylor Swift tak kuasa menahan air mata saat menceritakan perjuangannya merebut kembali hak atas karya musiknya. Momen itu ia bagikan ketika tampil di podcast New Heights bersama sang kekasih, Travis Kelce, dan kakaknya, Jason Kelce, pada Rabu (13/8).

Penyanyi 35 tahun itu mengaku memikirkan soal kehilangan hak musiknya “setiap hari”. Ia akhirnya resmi membeli kembali katalog lagunya pada Mei lalu.

"Aku ingin memilikinya karena ini seperti buku harian yang kutulis sepanjang hidup," ujar Swift. "Ini lagu-lagu dari setiap fase hidupku, foto, video musik yang sebagian besar kudanai sendiri, karya seni, semua yang pernah kulakukan ada di katalog itu."

Swift bercerita, ia mengutus ibunya, Andrea, dan adiknya, Austin, untuk bertemu langsung dengan pihak Shamrock Capital, pemilik hak lagunya saat itu. Pertemuan itu berlangsung penuh emosi.

Kabar gembira datang tak lama setelah Super Bowl, ketika Swift sedang berada di Kansas City bersama Travis. "Ibuku menelpon dan berkata, ‘Kita dapat musikmu kembali.’ Aku langsung jatuh ke lantai, menangis hebat," kenangnya.

Swift lalu masuk ke ruangan tempat Travis bermain gim untuk memberitahu kabar itu. “Dia langsung lepas headset, bilang ke teman-temannya, ‘Guys, aku harus pergi.’ Dia kira ada yang salah. Begitu aku bilang, ‘Aku dapat laguku kembali,’ aku langsung terisak hebat,” ucap Swift.

Travis mengaku ikut terharu. “Aku juga menangis,” katanya, yang kemudian disahut Jason, “Itu memang gaya keluarga Kelce.”

Momen ini menjadi lebih istimewa karena album baru Swift, The Life of a Showgirl, akan menjadi rilisan pertamanya sejak mendapatkan kembali hak katalog musiknya. Album tersebut ia ungkap pertama kali di teaser New Heights yang tayang sehari sebelumnya, menandai perilisan perdana sejak tur Eras Tour berakhir pada Desember 2024 dan setelah album The Tortured Poets Department pada April 2024.

Dalam pembukaan podcast, Jason memperkenalkan Swift sebagai tamu paling banyak diminta pendengar. Swift pun mengucapkan terima kasih sambil bercanda soal basis pendengar podcast tersebut. “Kita semua tahu pendengar kalian kebanyakan penggemar olahraga pria. Dan kalau ada satu hal yang mereka mau di layar mereka, itu pasti aku,” selorohnya, yang disambut tawa.

Candaan itu merujuk pada sorotan kamera yang kerap menampilkan Swift saat menonton pertandingan Kansas City Chiefs. (People/Z-2)