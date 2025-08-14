Taylor Swift Debut di Podcast ‘New Heights’, Umumkan Album Baru The Life of a Showgirl

Taylor Swift tampil perdana di podcast New Heights bersama Travis dan Jason Kelce. Ia mengumumkan album ke-12 The Life of a Showgirl yang rilis 3 Oktober 2025.(New Height)

TAYLOR Swift mencatat sejarah baru dalam kariernya dengan tampil perdana di podcast New Heights, yang dipandu kekasihnya, Travis Kelce, bersama sang kakak, Jason Kelce, pada Rabu (13/8) malam. Dalam kesempatan tersebut, Swift mengumumkan album studio ke-12 bertajuk The Life of a Showgirl yang akan dirilis 3 Oktober 2025.

Episode dibuka dengan Jason memperkenalkan Swift secara meriah, menyebut berbagai prestasinya, termasuk rekor sebagai satu-satunya musisi yang meraih Album of the Year Grammy empat kali. Swift yang duduk di samping Travis membalas dengan canda, mengomentari New Heights biasanya didengar banyak penggemar olahraga pria.

“Kalau ada satu hal yang mereka inginkan di layar mereka, itu jelas… lebih banyak saya,” ujarnya sambil menatap kamera, memancing tawa.

Album The Life of a Showgirl menampilkan sampul bergaya glamor: Swift berpose mengenakan bralette berhiaskan permata, setengah terendam air biru kehijauan dengan wajah muncul di permukaan. Begitu sampul dirilis bersamaan dengan dimulainya podcast, situs resminya langsung dipadati pemesanan hingga sempat mengalami gangguan.

Hubungan dengan Travis

Dalam obrolan, Swift menjelaskan alasan memilih New Heights untuk pengumuman ini. Ia menyebut podcast tersebut “berjasa” karena menjadi awal pertemuan mereka. Sebelum berkenalan, Travis pernah menceritakan di podcast bahwa ia ingin memberinya gelang persahabatan berisi nomor teleponnya setelah menonton konser Eras Tour. Momen itu viral dan akhirnya mempertemukan mereka. “Itu seperti adegan film romantis yang selalu saya impikan sejak remaja. Gila, tapi berhasil,” kata Swift.

Swift juga mengaku tak tahu apa-apa soal American football sebelum berpacaran dengan Travis. Istilah seperti first down atau tight end pun asing baginya. Namun kini ia mulai memahami dan bahkan ikut tertarik pada dinamika liga. Travis mengapresiasi keterbukaan Swift memasuki dunianya, sementara ia sendiri memuji stamina sang kekasih, menyamakan konser tiga jam Swift dengan intensitas pertandingan NFL.

Penampilan Swift di New Heights disaksikan lebih dari satu juta penonton secara langsung di YouTube, menandai awal era baru sekaligus momen langka sang bintang yang jarang memberi wawancara. (BBC/Z-2)