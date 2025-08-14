Taylor Swift Ungkap Kisah Awal Hubungan dan Perubahan Pandangannya soal Dunia NFL

Taylor Swift mengaku buta soal dunia sepak bola Amerika, ketika pertama kali berkencan dengan Travis Kelce.(New Height)

TAYLOR Swift mengenang momen kocak di awal hubungannya dengan bintang Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Saat tampil sebagai tamu di podcast New Heights pada 13 Agustus, Swift mengaku sama sekali buta soal dunia sepak bola Amerika ketika mereka pertama kali berkencan.

“Di kencan pertama, aku bertanya ke Travis bagaimana rasanya melihat kakaknya (Jason Kelce) di seberang lapangan saat Chiefs melawan Eagles di Super Bowl,” cerita Swift sambil tertawa. “Sekarang aku tahu, itu pertanyaan konyol.”

Travis pun menjelaskan ia bermain di lini ofensif, sama seperti Jason, sehingga mereka tidak berada di lapangan secara bersamaan. Jason, yang ikut dalam obrolan, menegaskan, “Momen itu nggak pernah terjadi.”

Seiring waktu, Swift mulai memahami permainan dan akhirnya jatuh cinta pada olahraga tersebut. “Sekarang aku terobsesi. Sampai teriak-teriak di rumah saat Chiefs merekrut Xavier Worthy,” katanya, merujuk pada pemain muda yang dipilih di NFL Draft 2024.

Travis mengapresiasi antusiasme sang kekasih. “Aku bersyukur kamu terjun sepenuhnya ke dunia football,” ujarnya.

Selain membicarakan NFL, pasangan ini juga mengenang awal pertemuan mereka. Travis mengaku perasaan itu berawal ketika ia menonton The Eras Tour di Arrowhead Stadium pada Juli 2023. “Aku terpesona dan ingin sekali mengenalmu. Kalau tidak datang ke konser itu, mungkin kita tidak akan bertemu,” katanya.

Swift tersenyum mendengar pengakuan itu. Sepanjang episode, keduanya kerap menunjukkan kemesraan, dari berpegangan tangan hingga saling bertukar pujian.

Podcast ini juga menjadi momen Swift mengumumkan album barunya The Life of a Showgirl, yang disambut sorakan Travis dan Jason. Album ini akan menjadi rilisan pertamanya sejak mendapatkan kembali hak atas katalog musiknya.

Meski selama musim libur NFL mereka cenderung menjaga privasi, pasangan ini mulai kembali tampil di publik menjelang musim 2025–2026. Pada Juni lalu, mereka debut di karpet merah saat menghadiri pembukaan Tight End University di Nashville, acara pelatihan yang didirikan Travis bersama pemain NFL George Kittle dan komentator Greg Olsen. (People/Z-2)