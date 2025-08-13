Taylor Swift Tampil di Podcast “New Heights” Bareng Travis dan Jason Kelce

Taylor Swift akan tampil perdana di podcast New Heights Rabu (13/8), yang dipandu kekasihnya, Travis Kelce, bersama sang kakak, Jason Kelce. (New Height)

TAYLOR Swift akan tampil perdana di podcast New Heights pada Rabu (13/8) waktu Indonesia, yang dipandu kekasihnya, Travis Kelce, bersama sang kakak, Jason Kelce. Episode spesial ini diumumkan melalui Instagram resmi New Heights, yang menyebut Swift sebagai “tamu sangat istimewa”.

Cuplikan singkat yang dibagikan memperlihatkan momen hangat antara Swift dan Travis. Saat Swift memuji warna biru pada pakaian Travis, sang pemain NFL menjawab, “Itu warna matamu, sayang, makanya kita serasi.” Potongan video tersebut langsung memicu antusiasme penggemar, yang meyakini siluet dalam poster promosi adalah sosok Swift.

Hubungan Swift dan Travis

Kisah hubungan Swift dan Travis bermula pada 2023, ketika Travis mencoba memberikan gelang berisi nomor teleponnya saat konser Eras Tour di Kansas City. Meski awalnya tak berhasil, hubungan mereka akhirnya terjalin dan Swift kerap terlihat mendukung Travis di pertandingan Kansas City Chiefs selama musim NFL 2023–2024. Sebaliknya, Travis juga hadir di berbagai konser Eras Tour di seluruh dunia, bahkan ikut naik panggung di London pada Juni 2024.

Pasangan ini juga sempat menghadiri acara Tight End University di Nashville pada Juni lalu, yang menjadi penampilan perdana mereka di karpet merah. Swift bahkan memberikan kejutan dengan membawakan lagu “Shake It Off”.

Jason Kelce, yang juga mantan pemain NFL, mengungkap bahwa ia langsung merasakan keseriusan hubungan sang adik sejak awal. “Dari cara dia membicarakan Taylor, saya bisa melihat betapa dia benar-benar menyukainya,” ujarnya. (People/Z-2)