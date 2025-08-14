Taylor Swift Ungkap Makna Warna Oranye dan “Easter Egg” di Album Terbaru

Taylor Swift ungkapkan arti warna oranye dalam pengumuman album terbarunya The Life of a Showgirl.(New Height)

PENGGEMAR Taylor Swift, atau “Swifties”, belakangan heboh menebak-nebak makna tersembunyi di balik pengumuman album barunya, The Life of a Showgirl. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah penggunaan warna oranye pada konsep album tersebut.

Dalam sebuah wawancara podcast bersama Jason Kelce, Swift menjawab langsung pertanyaan tentang arti warna oranye itu.

“Aku memang selalu menyukainya, Jason. Rasanya pas dengan energi hidupku sekarang,” ujarnya santai. “Album ini bercerita tentang apa yang terjadi di balik layar kehidupanku selama tur, penuh semangat, listrik, dan warna.”

Menurut Swift, tema utama album ini adalah kisah-kisah “di balik tirai” yang selama ini jarang terlihat publik. “Ini album yang sudah lama ingin aku buat. Salah satu tujuanku adalah menciptakan melodi yang menempel di kepala, dipadukan dengan lirik tajam dan fokus,” jelasnya.

Ketika Kelce bercanda soal ingin mendengarkan album sebelum rilis, Swift menolak tegas sambil tertawa, “Tidak. Kami sama sekali tidak mempercayaimu.” Candaan itu dibalas Kelce dengan, “Itu langkah yang pintar.”

Swift juga menjelaskan konsep sampul albumnya. “Visualnya menunjukkan bahwa ini bukan tentang panggung, melainkan tentang kehidupanku di luar pertunjukan,” katanya.

Tak hanya soal warna, Swift juga membahas kesenangannya menaruh “Easter egg” di musik, promosi, pakaian, hingga penampilannya. Misalnya, penggunaan warna oranye dan angka 12 untuk pengumuman album barunya.

Salah satu “Easter egg” favoritnya ada di pidato wisuda NYU tahun 2022, saat ia menerima gelar doktor kehormatan. Ia menanam banyak lirik tersembunyi yang akhirnya dipahami penggemar ketika album Midnights rilis beberapa bulan kemudian.

“Aku suka numerologi, suka permainan angka dan tanggal. Itu seru buatku, dan bagi penggemar yang memperhatikannya,” ungkapnya. “Bagi yang ingin menikmati musik dengan cara normal, mereka mungkin tidak sadar. Tapi bagi yang jeli, setiap detail punya arti.” (CNN/Z-2)