Siapa Kevin Torsten yang Pamer Kemesraan dengan Marshanda?

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
AKTOR Kevin Torsten mengunggah fotonya bersama Marshanda. Tampak pada foto yang diunggah di Instagram pribadinya pada 4 Agustus lalu, ia dan Marshanda tampak tersenyum ke arah kamera.
Selain foto, Kevin juga mengunggah video kebersamaan di dalam pesawat dengan Marshanda. Tampak pada video itu, Marshanda tampak tersenyum sambil sesekali Marshanda berbicara.
"Bencana yang indah," tulis Kevin di catioon unggahan video tersebut di Instagram @kevin_torsten, pada Minggu (3/8).
Lalu, siapa Kevin Torsten? Yuk, simak selengkapnya sebagai berikut
Kevin Torsten merupakan aktor dan presenter berdarah campuran Indonesia dan Jerman. Ia memulai jejak kariernya di dunia hiburan pada 2012, melalui debutnya sebagai Teddy dalam sinetron Hanya Kamu.
Sejak debut itu, Kevin membintangi berbagai judul sinetron, seperti Hanya Kamu 2, Anak Jalanan, Masa Muda, Pangeran, dan Jodoh Wasiat Bapak.
Kevin juga aktif di dunia FTV, dengan penampilan di Kisah Nyata Spesial, termasuk episode seperti Antara Aku, Adikku Dan Suamiku (2017) dan Rahasia di Balik Teror yang Menjebak (2021).
Di layar lebar, Kevin turut muncul dalam film seperti Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020), Surprise (2021), dan Trah 7 (2022).
Selain akting, Kevin juga sempat menjadi presenter dalam acara seperti Ekspedisi Merah. Di kehidupan pribadi, ia diketahui memiliki saudara perempuan, Jessica Torsten, yang juga berkarier di dunia hiburan. (Nas/M-3)
Kekasih Marshanda meninggal mendadak setelah jatuh dari balkon apartemen lantai 26 ke lantai 10, diketahui merupakan serangan jantung. Beberapa cara mencegah serangan jantung
Psikolog menilai jika anda menangis tiada henti dan terus menyalahkan diri atas kematian pasangan maka perlu mencari bantuan profesional.
“Harapan aku, pada punya energi ya untuk nonton, karena kayak naik roller coaster, semua bergejolak. Bagi kamu yang mengalami pengkhianatan, dibohongi, agar film ini menjadi suara buat kamu,”
Film La Tahzan yang dibintangi Deva Mahenra, Marshanda, Ariel Tatum, Patricia Gouw, Elmandsipasi, dan Asri Welas, akan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025. (M-1)
Lagu Segalanya sekaligus akan menjadi soundtrack dari film La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka yang juga dibintanginya.
Keduanya punya fungsi utama untuk berbagi konten dan berinteraksi secara online, tetapi fokus dan gaya penggunaannya berbeda.
Media sosial ini memiliki visual menarik dan fokus pada gambar atau video, komunitas besar dan beragam, serta banyak fitur kreatif seperti filter, efek, dan editing.
CEO Instagram menegaskan bahwa lokasi pengguna hanya dapat dilihat oleh orang lain jika mereka memutuskan untuk membagikannya.
Instagram resmi meluncurkan tiga fitur baru yang kini bisa dinikmati oleh seluruh pengguna di Indonesia. Fitur-fitur ini dirancang untuk mempermudah koneksi antar pengguna
Menghubungkan WhatsApp dengan Pusat Akun Meta untuk mengimpor foto profil langsung dari Facebook atau Instagram tidak akan memengaruhi perlindungan privasi WhatsApp.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved