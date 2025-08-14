Siapa Kevin Torsten yang Pamer Kemesraan dengan Marshanda?

Kevin Torsten dan Marshanda(Dok. @kevin_torsten )

AKTOR Kevin Torsten mengunggah fotonya bersama Marshanda. Tampak pada foto yang diunggah di Instagram pribadinya pada 4 Agustus lalu, ia dan Marshanda tampak tersenyum ke arah kamera.

Selain foto, Kevin juga mengunggah video kebersamaan di dalam pesawat dengan Marshanda. Tampak pada video itu, Marshanda tampak tersenyum sambil sesekali Marshanda berbicara.

"Bencana yang indah," tulis Kevin di catioon unggahan video tersebut di Instagram @kevin_torsten, pada Minggu (3/8).

Lalu, siapa Kevin Torsten? Yuk, simak selengkapnya sebagai berikut

Profil Kevin Torsten

Kevin Torsten merupakan aktor dan presenter berdarah campuran Indonesia dan Jerman. Ia memulai jejak kariernya di dunia hiburan pada 2012, melalui debutnya sebagai Teddy dalam sinetron Hanya Kamu.

Sejak debut itu, Kevin membintangi berbagai judul sinetron, seperti Hanya Kamu 2, Anak Jalanan, Masa Muda, Pangeran, dan Jodoh Wasiat Bapak.

Kevin juga aktif di dunia FTV, dengan penampilan di Kisah Nyata Spesial, termasuk episode seperti Antara Aku, Adikku Dan Suamiku (2017) dan Rahasia di Balik Teror yang Menjebak (2021).

Di layar lebar, Kevin turut muncul dalam film seperti Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020), Surprise (2021), dan Trah 7 (2022).

Selain akting, Kevin juga sempat menjadi presenter dalam acara seperti Ekspedisi Merah. Di kehidupan pribadi, ia diketahui memiliki saudara perempuan, Jessica Torsten, yang juga berkarier di dunia hiburan. (Nas/M-3)