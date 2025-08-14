Cara Posting Bersama di Instagram dan Facebook

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
INSTAGRAM dan Facebook adalah dua platform media sosial besar yang dimiliki oleh perusahaan yang sama, yaitu Meta Platforms, Inc..
Keduanya punya fungsi utama untuk berbagi konten dan berinteraksi secara online, tetapi fokus dan gaya penggunaannya berbeda.
Fitur ini berlaku untuk feed post dan story, tapi Reels juga bisa dibagikan otomatis jika diaktifkan di Accounts Center.
Gunakan resolusi foto atau video yang sesuai agar tampil rapi di kedua platform. Caption akan ikut dibagikan, tapi tanda hashtag bisa disesuaikan agar relevan di kedua platform. (Z-4)
Jika aplikasi Facebook tidak tersedia, maka gunakan Facebook Lite via Emulator Android seperti BlueStacks atau LDPlayer. Atau pin situs Facebook ke taskbar atau desktop
Menghubungkan WhatsApp dengan Pusat Akun Meta untuk mengimpor foto profil langsung dari Facebook atau Instagram tidak akan memengaruhi perlindungan privasi WhatsApp.
Facebook dimiliki oleh perusahaan induk Meta Platforms, Inc. Aplikasi lain seperti Instagram, WhatsApp, dan Threads juga berada di bawah Meta.
Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan rekan-rekannya pada tahun 2004, dan kini dimiliki oleh perusahaan induk Meta Platforms Inc.
Facebook juga tersedia dalam lebih dari 100 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Media sosial ini terus berkembang dengan fitur seperti Stories, Reels, Marketplace, Watch, dan Business Suite.
