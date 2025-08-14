Berikut Cara Posting Bersama di Instagram dan Facebook(freepik)

INSTAGRAM dan Facebook adalah dua platform media sosial besar yang dimiliki oleh perusahaan yang sama, yaitu Meta Platforms, Inc..

Keduanya punya fungsi utama untuk berbagi konten dan berinteraksi secara online, tetapi fokus dan gaya penggunaannya berbeda.

1. Menghubungkan Akun Instagram dan Facebook

Buka Instagram di HP.

Masuk ke profil, lalu tekan ikon tiga garis di kanan atas.

Pilih Pengaturan dan privasi.

Gulir ke bawah, pilih Pusat Akun.

Pilih Tambahkan akun Facebook dan login ke akun Facebook yang ingin dihubungkan.

Pastikan Berbagi otomatis diaktifkan untuk Postingan dan Cerita.

2. Posting Bersama

Buat postingan di Instagram seperti biasa pilih foto atau video, tambahkan filter, tulis caption.

Pada halaman sebelum posting, gulir ke bawah ke bagian Bagikan ke Facebook.

Aktifkan tombolnya.

Tekan Bagikan dan postingan akan muncul di IG dan FB sekaligus.

3. Posting Bersama lewat Facebook

Prosesnya mirip, tapi dibalik: saat posting di Facebook, aktifkan opsi Bagikan ke Instagram.

Pastikan akun IG dan FB sudah terhubung lewat Pusat Akun.

Fitur ini berlaku untuk feed post dan story, tapi Reels juga bisa dibagikan otomatis jika diaktifkan di Accounts Center.

Gunakan resolusi foto atau video yang sesuai agar tampil rapi di kedua platform. Caption akan ikut dibagikan, tapi tanda hashtag bisa disesuaikan agar relevan di kedua platform. (Z-4)