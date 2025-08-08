Film La Tahzan Tayang 14 Agustus, Janjikan Roller Coaster Emosi

Sutradara dan Cast Film La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka(MI/Fathurrozak)

FILM terbaru MD Pictures, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka, akan segera tayang di jaringan bioskop pada 14 Agustus. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini disebut bakal menguras banyak energi yang menjadi roller coaster emosi bagi para penonton.

Film ini mengikuti kisah Alina (Marshanda) dan Reza (Deva Mahenra), pasangan suami-istri yang harmonis. Dikaruniai dua anak, Rere (Rachel Mikhayla) dan Malik (Mikael), keluarga mereka cukup bahagia. Namun, karena kesibukan kerja, Alina pun kewalahan mengurus anak-anak hingga akhirnya ia dan suaminya memutuskan mencari pengasuh anak. Hadirlah Asih (Ariel Tatum) dalam kehidupan mereka, yang dipilih menjadi pengasuh untuk membantu mengurus anak-anak mereka.

Tak disangka, kehadiran Asih mengusik ketenangan Reza yang pada akhirnya menjalin hubungan spesial yang tak diketahui Alina. Puncak konflik terjadi ketika Reza dan Asih ketahuan menjalin perselingkuhan, usai Alina mendapatkan laporan dari orang lain. Alina tak tahu harus berbuat apa, melihat suaminya berselingkuh dengan sang pengasuh anaknya.

“Harapan aku, pada punya energi ya untuk nonton, karena kayak naik roller coaster, semua bergejolak. Bagi kamu yang mengalami pengkhianatan, dibohongi, agar film ini menjadi suara buat kamu,” kata Marshanda di sela red carpet gala premiere film La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Melalui film ini, ia juga mengajak wanita di luar sana yang diselingkuhi pasangannya untuk berani bersuara. Meski mengisahkan tentang perselingkuhan dalam keluarga, produser Manoj Punjabi menuturkan akan ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari sisi positifnya.

“Menurut saya ada konteks yang sangat dalam di film ini. Mudah-mudahan pesan ini tersampaikan ke masyarakat, ke penonton dan mereka bisa menyebarkan, jadi banyak yang positif yang bisa kita ambil.Film ini jadi pelajaran, bagaimana kita bisa tegar, bagaimana kita menerima cobaan dan menghadapi cobaan,” kata Manoj Punjabi.

Selain Marshanda, Deva Mahenra dan Ariel Tatum, film ini juga dibintangi oleh Asri Welas, Rachel Mikhayla, Beni Siregar, Elmandsipasi, Patricia Gouw, Reza Nangin, Rukman Rosadi, Elma Theana dan Ayu Diah Pasha.(M-2)